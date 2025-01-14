ابن أغنى رجل في آسيا يظهر بساعة من الياقوت.. لن تصدق سعرها

غرائب عالم الحيوان.. فيل ينتقم من رجل بشكل صادم وهذا ما حدث له (فيديو)

فيديو صادم.. رجل يعثر على ثعبان قاتل في مكان غير متوقع

مدرسة تجبر طلابها على توقيع إقرارات في حالة الانتحار.. ما قصتها؟

كتبت- شيماء مرسي:

ظهر أنانت أمباني، نجل أغنى رجل أعمال في آسيا، موكيش أمباني، برفقة زوجته وهو يرتدي ساعة نادرة وباهظة الثمن من العلامة التجارية Richard Mille RM 52-04 "Skull" Blue Sapphire.



ويشتهر أنانت بحبه الشديد للساعات الفاخرة، إذ يمتلك مجموعة من الساعات النادرة من أبرز العلامات التجارية العالمية، وفقًا لما كشفه موقع "تايمز أوف إنديا".



وتعد الساعة التي ظهر بها أنانت مؤخرًا واحدة من أندر الساعات في العالم، ويصل سعرها إلى حوالي 2.6 مليون دولار أمريكي.



جرى تصميم الساعة بالكامل من الياقوت، وتتميز بوجود جمجمة قرصان مع عظام متقاطعة داخل هيكل يشبه البرميل، بينما يظهر الجزء الخلفي للجمجمة من خلال الغطاء الخلفي الشفاف المصنوع من الياقوت.



بعد انتشار صورته مع زوجته، أثار أنانت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.



ويمتلك أنانت أمباني مجموعة من الساعات الفاخرة من أبرز العلامات التجارية العالمية، ومن بينها ساعات رولكس التي يملك منها عدة موديلات مثل "دايتونا" و"سكاي دويلر"، التي تصل أسعارها إلى مئات الآلاف من الدولارات.



وفي حفل زفافه، أهدى أنانت المدعوين ساعات فاخرة تبلغ قيمة الواحدة منها 240 ألف دولار أمريكي.

اقرأ أيضًا:

هذا ما يحدث للقلب والكلي والجسم عند تناول الفراولة.. مفاجأة

يحارب الكوليسترول.. نوع طعام يقوي قلبك ويقي من أمراض الدماغ والكبد



تحمي الكبد والقلب.. 7 أطعمة تطرد السموم من الجسم



3 أبراج النحس بيجري وراها في بداية فبراير.. حظهم وحش



"ظاهرة قمر الذئب" في 2025.. خبيرة تحذر من خطورتها على 3 أبراج