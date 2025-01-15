صديقة القلب والكلى.. 6 أطعمة تحارب الكوليسترول الضار

كتبت- أسماء مرسي:

القلب والكلى هما من أهم أعضاء الجسم، وهناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تُسهم في الحفاظ على صحة هذين العضوين.

في هذا التقرير، إليكم 6 أنواع من الأطعمة تعمل كدرع واقي لصحة القلب والكلى، وفقا لموقعي "clevelandclinic" و"cnet".

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين مصدرا غنيا بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي أحماض دهنية أساسية تؤدي دورا حيويا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، ومحاربة الكوليسترول، وتعزيز صحة الكلى وتقليل الالتهاب.

التوت

غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على منع التهابات المسالك البولية،هذه الالتهابات يمكن أن تنتشر إلى الكلى وتسبب مضاعفات صحية خطيرة، لذا، فإن تناوله بانتظام يُسهم في الحفاظ على صحة الكلى.

الخضروات الورقية الداكنة

الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ والكرنب واللفت هي من أغنى المصادر بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم.

هذه العناصر الغذائية تعمل على تعزيز صحة القلب، وتقليل آلام الكلى المزمنة، وتعزيز جهاز المناعة.

المكسرات

مثل اللوز والجوز والكاجو غنية بالدهون الصحية، مثل أوميجا 3، والتي تُسهم في الحفاظ على صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الثوم

يحتوي الثوم على مركب يسمى الأليسين، والذي يساعد على حماية صحة الكلى وتقليل الضرر الناتج عن الأمراض الكلوية المزمنة.

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة، الغنية بالكاكاو، تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم، فضلا عن، حماية الخلايا من التلف.

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