ما هي أفضل وجبة لصحة القلب؟

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من معهد ديل مار بإسبانيا إن أفضل وجبة إفطار هي التي تمد الجسم بـ 20% إلى 30% من الطاقة التي يحتاجها طوال اليوم.

وأوضح الباحثون أنه يجب تناول كمية أقل أو أكثر من الطعام تؤدي إلى زيادة بعض عوامل الخطر القلبية الأيضية لدى كبار السن.

لذا فإن جودة الطعام مهمة، حيث يتسبب الطعام الغير صحي في زيادة قياسات خطر القلب والأيض، وفق "مديكال نيوز توداي".

وأجريت الدراسة باستخدام بيانات من تجربة شملت 383 فرداً أعمارهم بين 55 و75 عاماً.

وكانوا جميع المشاركين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، كما كان لديهم 3 علامات على الأقل لمتلازمة التمثيل الغذائي، وتمت متابعتهم 3 سنوات.

وكان لدى الذين تناولوا أقل من 20% أو أكثر من 30% من السعرات الحرارية اليومية في وجبة الإفطار زيادة أكبر في الوزن ومحيط الخصر مقارنة بمن حصلوا على الكمية الموصى بها.

كما كان لديهم مستويات أعلى بكثير من الدهون الثلاثية ومستويات أقل من الكوليسترول الجيد من أولئك الذين يستهلكون 20-30% من طاقتهم في بداية اليوم.

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