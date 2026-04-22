توجه حكومي لتطبيق التسعيرة الإجبارية على سلع أساسية - تفاصيل

كتب : داليا الظنيني

10:06 م 22/04/2026

الإعلامي أحمد موسى

استنكر الإعلامي أحمد موسى التفاوت الكبير في الأسعار بالأسواق، حيث قال إن سعر كيلو السكر يبلغ 25 جنيهًا، ومع ذلك يُباع للمواطنين بـ 40 جنيهاً، متسائلاً عن مبررات غياب الرقابة الرسمية، ومذكراً بأن الدولة كانت تعتمد سابقاً نظام التسعيرة الجبرية لحماية المستهلكين.

أحمد موسى: الدولة قد تعود للتسعير الجبري لحماية المواطن

أضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن مصر انتقلت من النظام الاشتراكي الذي كانت فيه الجمعيات الاستهلاكية تحدد الأسعار، إلى نظام السوق الحر الرأسمالي، مؤكداً أن هذا التحول لا يمنع الدولة من التدخل في الأزمات الاستثنائية استجابةً لاستغاثات المواطنين، وهو ما ستفعله الحكومة قريباً بموجب القانون.

وفيما يخص الصلاحيات القانونية،وأوضح أن قانون حماية المنافسة يمنح رئيس الوزراء الحق في تحديد أسعار سلع أساسية معينة لمنع الممارسات الاحتكارية، مضيفًا أن هذا الإجراء سيشمل نحو 5 سلع استراتيجية لضمان عدم استغلال المواطن.

وذكر أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديداً واضحاً لأسعار المنتجات وهامش الربح، خاصة مع توجه الدولة نحو نظام الدعم النقدي، مضيفًا أن الحكومة ستدعم التجار الملتزمين، بينما ستواجه المخالفين ومن يقومون بحجب السلع بعقوبات رادعة وقاسية.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، بالتأكيد على أن تفعيل مادة التسعير الجبري هو إجراء مؤقت يهدف لضبط الأسواق دون الإخلال بقواعد السوق الحر.

وأكد أن البرلمان يعمل حاليًا على مناقشات تضمن توفير الحماية الكاملة للمواطن وضمان استقرار أسعار السلع الضرورية في كافة المحافظات.

اقرأ أيضًا:

أحمد موسى ينفي شائعة تلوث المياه وانتشار الألتهاب السحائي

أحمد موسى: باسم عودة كان أفشل وزير تموين وجده أُعدم في تنظيم 1965

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

قبل صدام الغد.. أغلى 10 لاعبين في صفوف الزمالك وبيراميدز
رياضة محلية

قبل صدام الغد.. أغلى 10 لاعبين في صفوف الزمالك وبيراميدز
ساويرس: خفضت استثماراتي العقارية بسبب تقلبات سعر الدولار وارتفاع التضخم
اقتصاد

ساويرس: خفضت استثماراتي العقارية بسبب تقلبات سعر الدولار وارتفاع التضخم
أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور:"شكلك فيه بيبي بالطريق"-صور
زووم

أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور:"شكلك فيه بيبي بالطريق"-صور

نهاية هوس "التريند".. سقوط صانع محتوى حرض على البلطجة وخدش الحياء بالجيزة
حوادث وقضايا

نهاية هوس "التريند".. سقوط صانع محتوى حرض على البلطجة وخدش الحياء بالجيزة
بينهم يسرا وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن في عزاء والد منة شلبي - صور
زووم

بينهم يسرا وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن في عزاء والد منة شلبي - صور

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟