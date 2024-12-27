كنز في ثلاجتك.. نوع خضروات يحمي من أمراض القلب والسكر

كتبت- شيماء مرسي

يعتبر الباذنجان من الخضروات التي تتميز بطعمها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية، وما لا يعرفه كثيرون أن تناوله قد يسهم في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة، وفقا لموقع "health".

فقدان الوزن:

الباذنجان قد يساعد على إنقاص الوزن، وذلك بفضل محتواه من الكربوهيدرات والألياف التي تجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة.

غني بالعناصر الغذائية:

يحتوي الباذنجان على المعادن والفيتامينات والمنجنيز وحمض الفوليك والبوتاسيوم الذي يساعد على تكسير الكربوهيدرات والكوليسترول والجلوكوز (السكر) وتكوين العظام وتقوية المناعة.

كما يساعد حمض الفوليك في إنتاج الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء ومنع العيوب الخلقية أثناء الحمل.

الوقاية من أمراض القلب:

يساعد مركب "الأنثوسيانين" الموجود في الباذنجان على منع أكسدة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL).

ويمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول الضار إلى تصلب الشرايين ونوبة قلبية أو سكتة دماغية.

التحكم في نسبة السكر بالدم:

الباذنجان يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض (GI)، ما يعني أنها ترفع نسبة السكر في الدم ببطء.

كما تساعد الألياف الموجودة في الباذنجان أيضا في التحكم بنسبة السكر بالدم، وإبطاء امتصاص السكر.

صحة الدماغ:

قد يحمي الباذنجان من الاضطرابات التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر، وهو أكثر أنواع الخرف شيوعا، وتلف الخلايا والشيخوخة المبكرة والمرض، وذلك بفضل احتوائه على "الناسونين" هو أحد مضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب في الدماغ ويحسن أيضا تدفق الدم.

الوقاية من السرطان:

الباذنجان يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، حيث يمكن لمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات أن تعزز الصحة العامة وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

الحماية من الالتهاب والسمنة:

تساعد مضادات الأكسدة مثل البوليفينول في تقليل تلف الخلايا بالجسم والالتهاب والسمنة.

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