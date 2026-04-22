احذرها في أكلك.. أطعمة تضعف بصرك وتضر صحة العين

كتب : مصراوي

10:00 م 22/04/2026

كتب - محمود عبده:

يحذر خبراء التغذية من أن بعض الأطعمة المنتشرة في النظام الغذائي اليومي قد تؤثر سلبا على صحة العين، رغم عدم ارتباطها المباشر بمشكلات الإبصار في أذهان الكثيرين.

ومع الاستهلاك المفرط، يمكن أن تسهم هذه الأطعمة في زيادة إجهاد العين ورفع احتمالات ضعف النظر تدريجيا، خاصة في ظل نمط غذائي غير متوازن، وفقا لموقع Verywell Health.

ويشير مختصون إلى أن تأثير هذه الأطعمة لا يظهر بشكل فوري، لكنه يتراكم بمرور الوقت من خلال تأثيره على الأوعية الدموية الدقيقة في العين، ومستويات السكر في الدم، وكذلك قدرة الجسم على امتصاص الفيتامينات الأساسية لدعم الإبصار.

أبرز الأطعمة التي قد تضر بصحة العين:

الكربوهيدرات المكررة

مثل الخبز الأبيض والمعجنات المصنعة، والتي تسبب ارتفاعا سريعا في مستويات السكر بالدم، وهو ما يؤثر سلبا على صحة العين عند تكرار الاستهلاك.

الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة

مثل الشيبسي والبرجر الجاهز والمعلبات، والتي تحتوي على نسب عالية من الدهون المتحولة والملح، ما قد يؤثر على تدفق الدم إلى العين ويضعف تغذيتها.

الدهون المهدرجة والمقليات

الاستهلاك المتكرر للأطعمة المقلية يقلل من جودة الدهون المفيدة في الجسم، وقد يعيق امتصاص فيتامينات مهمة لصحة العين مثل فيتامين A وE.

الملح الزائد

تناول كميات كبيرة من الملح يرفع ضغط الدم، ما قد ينعكس سلبا على الأوعية الدموية الدقيقة في شبكية العين مع مرور الوقت.

السكريات والحلويات

الإفراط في تناول السكر يرفع خطر الإصابة بمرض السكري، الذي يعد من أبرز أسباب أمراض العين مثل اعتلال الشبكية وعتامة العدسة، ما قد يؤدي إلى تراجع تدريجي في كفاءة الإبصار.

الكافيين الزائد

الإفراط في القهوة ومشروبات الطاقة قد يؤدي إلى جفاف العين لدى بعض الأشخاص، إلى جانب زيادة الإجهاد البصري.

