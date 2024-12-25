17 صورة لا تنسى.. أغرب 6 محطات مترو أنفاق حول العالم

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كتبت- شيماء مرسي

محطات المترو ليست مجرد وسيلة للتنقل ولكنها واجهة حضارية تعكس هوية المدن وتاريخها وثقافتها.

وفيما يلي نرصد لكم في هذا التقرير أغرب محطات مترو الأنفاق في العالم، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

مترو موسكو، روسيا:

يتكون مترو موسكو الذي تم افتتاحه في عام 1935 من 15 خط و 200 محطة، وتتميز هذه المحطات بأرضيات رخامية ورموز سوفيتية بارزة.

مترو نابولي، إيطاليا:

خضع نظام هذا المترو لتجديدات مستمرة، ومن أشهر محطاته "محطة الفن" التي تتميز برسومات الفنانين والمهندسين المعماريين المعاصرين.

مترو ستوكهولم، السويد:

يتميز بأكثر من 90 محطة مزخرفة من أصل 100، لذا يعد مساره الذي يبلغ طوله 110 أميال أطول معرض فني في العالم.

مترو لشبونة، البرتغال:

هو معرض فني ضخم تحت الأرض ويعد من أكبر المعارض في العالم، ويتكون من أكثر من 50 محطة مزينة برسومات فريدة وتوضح تاريخ تراث البرتغال.

محطة ميونيخ، ألمانيا:

افتتح عام 1998، وهي واحدة من محطات المترو الغريبة التي تتميز بإضاءة فريدة وألوان زرقاء وصفراء وبرتقالية.

هايدلبر جربلاتز، برلين، ألمانيا:

تم بناؤه عام 1910، ويقع على ارتفاع 8 أمتار تحت الأرض، ويشبه الكاتدرائية بأعمدتها وجدرانها القوية.

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