تعد الجبنة القريش من الأطعمة التقليدية الشائعة في النظام الغذائي، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية وانخفاض محتواها من الدهون مقارنة بأنواع الجبن الأخرى.

ما هي الجبنة القريش؟

الجبنة القريش هي نوع من الجبن الطازج قليل الدسم، تصنع من اللبن منزوع أو منخفض الدسم، وتتميز باحتوائها على نسبة عالية من البروتين وقليلة السعرات الحرارية، ما يجعلها خيارا مفضلا للأنظمة الغذائية الصحية.

كيف تؤثر الجبنة القريش على مرضى السكري؟

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية والرياضية معتز القيعي، أن الجبنة القريش تعد حل مناسبا لمرضى السكري لأنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الكربوهيدرات، وبالتالي لا تسبب ارتفاعا مفاجئا في مستوى السكر في الدم.

وبين القيعي خلال تصريحاته لمصراوي، أن الجبنة القريش غنية بالبروتين الذي يساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من نوبات الجوع، وتساهم في استقرار مستويات السكر عند تناولها ضمن نظام غذائي متوازن.

لماذا تعتبر مفيدة لمرضى الكوليسترول؟

وأشار القيعي إلى أن الجبنة القريش تلعب دورا مهما في دعم صحة القلب، خاصة لمرضى الكوليسترول، لأنها منخفضة الدهون المشبعة مقارنة بالجبن كامل الدسم، وتساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) عند استبدالها بمنتجات أعلى في الدهون ،وتحتوي أيضا على عناصر غذائية تدعم صحة الأوعية الدموية مثل الكالسيوم.

متى يفضل تناول الجبنة القريش؟

ينصح معتز القيعي بتناول الجبنة القريش في أوقات محددة لتعظيم فوائدها، في وجبة الإفطار لبدء اليوم بطاقة مستدامة دون رفع السكر بشكل مفاجئ، أو بين الوجبات لتقليل الرغبة في تناول السكريات، أو بعد التمارين الرياضية مباشرا لدعم بيناء العضلات.