إعلان

هذا ما يحدث لمرضى السكري والكوليسترول عند تناول الجبنة القريش

كتب : أسماء العمدة

07:00 م 22/04/2026

الجبنة القريش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعد الجبنة القريش من الأطعمة التقليدية الشائعة في النظام الغذائي، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية وانخفاض محتواها من الدهون مقارنة بأنواع الجبن الأخرى.

ما هي الجبنة القريش؟

الجبنة القريش هي نوع من الجبن الطازج قليل الدسم، تصنع من اللبن منزوع أو منخفض الدسم، وتتميز باحتوائها على نسبة عالية من البروتين وقليلة السعرات الحرارية، ما يجعلها خيارا مفضلا للأنظمة الغذائية الصحية.

كيف تؤثر الجبنة القريش على مرضى السكري؟

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية والرياضية معتز القيعي، أن الجبنة القريش تعد حل مناسبا لمرضى السكري لأنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الكربوهيدرات، وبالتالي لا تسبب ارتفاعا مفاجئا في مستوى السكر في الدم.

وبين القيعي خلال تصريحاته لمصراوي، أن الجبنة القريش غنية بالبروتين الذي يساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من نوبات الجوع، وتساهم في استقرار مستويات السكر عند تناولها ضمن نظام غذائي متوازن.

لماذا تعتبر مفيدة لمرضى الكوليسترول؟

وأشار القيعي إلى أن الجبنة القريش تلعب دورا مهما في دعم صحة القلب، خاصة لمرضى الكوليسترول، لأنها منخفضة الدهون المشبعة مقارنة بالجبن كامل الدسم، وتساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) عند استبدالها بمنتجات أعلى في الدهون ،وتحتوي أيضا على عناصر غذائية تدعم صحة الأوعية الدموية مثل الكالسيوم.

متى يفضل تناول الجبنة القريش؟

ينصح معتز القيعي بتناول الجبنة القريش في أوقات محددة لتعظيم فوائدها، في وجبة الإفطار لبدء اليوم بطاقة مستدامة دون رفع السكر بشكل مفاجئ، أو بين الوجبات لتقليل الرغبة في تناول السكريات، أو بعد التمارين الرياضية مباشرا لدعم بيناء العضلات.

الجبنة القريش السكري الكوليسترول

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإعدام شنقًا لمتهم باغتصاب ابنته في الطالبية
حوادث وقضايا

الإعدام شنقًا لمتهم باغتصاب ابنته في الطالبية
حلاقه يسرب التشكيل.. حلاق كوكوريلا يثير أزمة في تشيلسي
رياضة عربية وعالمية

حلاقه يسرب التشكيل.. حلاق كوكوريلا يثير أزمة في تشيلسي

نهاية هوس "التريند".. سقوط صانع محتوى حرض على البلطجة وخدش الحياء بالجيزة
حوادث وقضايا

نهاية هوس "التريند".. سقوط صانع محتوى حرض على البلطجة وخدش الحياء بالجيزة
وزير العدل: قانون الأسرة للمصريين المسيحيين يراعي خصوصية الطوائف المسيحية
أخبار مصر

وزير العدل: قانون الأسرة للمصريين المسيحيين يراعي خصوصية الطوائف المسيحية
حفظ التحقيقات في واقعة "أنت فلاح من المنوفية".. ودفاع البلوجر أدهم سنجر:
حوادث وقضايا

حفظ التحقيقات في واقعة "أنت فلاح من المنوفية".. ودفاع البلوجر أدهم سنجر:

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟