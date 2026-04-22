قرار من القضاء بشأن زوجة "مستريح السيارات" بتهمة النصب

كتب : أحمد عادل

10:48 م 22/04/2026 تعديل في 10:52 م

تعبيرية عن محاكمة

أجلت محكمة جنح التجمع الخامس، محاكمة زوجة رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، وذلك على خلفية اتهامها بالاشتراك مع زوجها في عمليات النصب والاستيلاء على أموال المواطنين، لجلسة 26 مايو المقبل.

تفاصيل دور الزوجة في واقعة النصب

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 3845 لسنة 2026، عن تورط المتهمة في الوقائع، حيث وُجهت لها اتهامات بمساندة زوجها في إقناع أحد الضحايا بتسليم أمواله، بزعم استيراد سيارة من الخارج بأسعار أقل من السوق.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة لعبت دورًا في تعزيز ثقة المجني عليه بالمشروع المزعوم، من خلال دعم رواية المتهم الأول والتأكيد على مصداقيتها، ما ساهم في إتمام واقعة الاستيلاء على الأموال.

أحكام سابقة بحق "مستريح السيارات":

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة قد أيدت حكمًا بحبس المتهم أمير الهلالي لمدة 30 عامًا، في 10 قضايا متفرقة، على خلفية تورطه في تحرير شيكات دون رصيد، في واحدة من أبرز قضايا النصب المرتبطة بتجارة السيارات.

كما سبق أن قضت محكمة الجنح المختصة بحبس المتهم لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وتغريمه كفالة قدرها 300 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، لاتهامه بالنصب على المواطنين بزعم استيراد سيارات بأسعار مخفضة.

تفاصيل نشاط النصب والتحقيقات:

وكشفت التحقيقات أن المتهم استدرج مئات المواطنين، موهمًا إياهم بقدرته على استيراد سيارات بأسعار تنافسية، مستندًا إلى صفته داخل كيان تجاري، وتمكن من جمع نحو 2 مليار جنيه، قبل أن يلوذ بالفرار خارج البلاد.

ومع تصاعد البلاغات، باشرت النيابة العامة، من خلال إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، إجراءات تتبع المتهم الهارب، حيث جرى إصدار أمر قبض دولي، وتقديم طلب تسليم رسمي بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات، وبمشاركة الإنتربول المصري.

وأسفرت تلك الجهود عن ضبط المتهم وإعادته إلى البلاد، حيث تم تسليمه للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نجيب ساويرس: تقلبات الأسواق لن تطول.. واستثمرت 400 مليون دولار في الذهب
