علامة تظهر على الوسائد والملاءات في الصباح تشير إلى إصابتك بالسرطان

كتبت- شيماء مرسي

يمكن أن يظهر السرطان في مجموعة متنوعة من الأعراض التي يمكن بسهولة الخلط بينها وبين مشكلات صحية أخرى.

علامة غير عادية تظهر في السرير:

التعرق في الليل هو علامة تحذيرية للسرطان يمكن التغاضي عنها خاصة في فصل الصيف، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

لذا يجب فحص الملاءات والوسائد في الصباح لمعرفة ما إذا كنت تعاني من التعرق المفرط أثناء النوم.

وإذا كنت تعاني من التعرق الليلي فعادة ما تصبح الملاءات والوسائد مليئة بالعرق.

أسباب التعرق؟

العدوى هي أحد الأسباب الأكثر شيوعا للتعرق لدى الأشخاص المصابين بالسرطان.

ويمكن أن تؤدي العدوى إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم وتعرق الجسم لمحاولة تقليلها.

ويحفز السرطان استجابة مناعية يمكن أن تؤدي إلى إطلاق مواد التهابية تؤثر على نظام تنظيم درجة حرارة الجسم، ما يسبب التعرق.

ويمكن أن تسبب التغيرات في مستويات الهرمونات بسبب السرطان أيضا الهبات الساخنة والتعرق.

سرطان العظام والتعرق:

يرتبط التعرق الليلي بشكل شائع بسرطان العظام، وقد يعاني المرضى المصابون بالسرطان المتقدم من أي نوع من التعرق.

كما أن ألم العظام المستمر هو أكثر أعراض سرطان العظام شيوعا، وقد يكون الألم متقطعا في البداية ويصبح ثابتا وشديدا فيما بعد.

ويمكن أن تتفاقم أيضا في الليل أو مع النشاط، حيث يعاني المريض أيضا من تورم واحمرار والتهاب فوق العظام، وهذا يمكن أن يجعل الحركة صعبة إذا كان العظم المصاب بالقرب من المفصل.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من التعرق المفرط خاصة في الليل يجب عليك استشارة طبيبك، لأنه قد لا يحدث التعرق المفرط بالضرورة بسبب السرطان فقط.