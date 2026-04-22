حزب الله يستهدف آلية هامر إسرائيلية وجنود إسرائيليين في جنوب لبنانذ

كتب : د ب أ

11:00 م 22/04/2026

حزب الله اللبناني

أعلن حزب الله اللبناني في ثلاثة بيانات مساء اليوم الأربعاء، أن عناصره استهدفوا آليّة هامر تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتجمعًا لجنود إسرائيليين في بلدة القنطرة في جنوب لبنان، وأسقطوا 4 محلقات استطلاعية إسرائيلية في بلدة المنصوري في جنوب لبنان، ردًّا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار.

وقال حزب اللّه إنه استهدف عند السّاعة 1800 "آلية هامر قيادية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مباشرة"، وتجمعا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القنطرة بمحلقة انقضاضية"،وأسقط 4 محلّقات استطلاعية تابعة لجيش الاحتلال في بلدة المنصوري".

وفي وقات سابق، قال حزب الله، إن عناصره استهدفوا مربض مدفعية مستحدث تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة في جنوب لبنان، ردًّا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار.

حزب الله وقف إطلاق النار قصف لبنان الهجمات الإسرائيلية لبنان وإسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نجيب ساويرس: تقلبات الأسواق لن تطول.. واستثمرت 400 مليون دولار في الذهب
اقتصاد

نجيب ساويرس: تقلبات الأسواق لن تطول.. واستثمرت 400 مليون دولار في الذهب
طلبات إحاطة بسبب ارتفاع إيجارات أراضي "الأوقاف".. ومطالب باستدعاء الوزير
أخبار مصر

طلبات إحاطة بسبب ارتفاع إيجارات أراضي "الأوقاف".. ومطالب باستدعاء الوزير
ترامب: عراقجي رجل ذكي.. ولا جدول زمني لوقف إطلاق النار مع إيران
شئون عربية و دولية

ترامب: عراقجي رجل ذكي.. ولا جدول زمني لوقف إطلاق النار مع إيران

"هسيب العمارة وهخطفك".. خلاف يثير الجدل بين طبيبة وحارس عقار بسبب عمولة
حوادث وقضايا

"هسيب العمارة وهخطفك".. خلاف يثير الجدل بين طبيبة وحارس عقار بسبب عمولة
أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور:"شكلك فيه بيبي بالطريق"-صور
زووم

أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور:"شكلك فيه بيبي بالطريق"-صور

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟