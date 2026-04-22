أعلن حزب الله اللبناني في ثلاثة بيانات مساء اليوم الأربعاء، أن عناصره استهدفوا آليّة هامر تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتجمعًا لجنود إسرائيليين في بلدة القنطرة في جنوب لبنان، وأسقطوا 4 محلقات استطلاعية إسرائيلية في بلدة المنصوري في جنوب لبنان، ردًّا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار.

وقال حزب اللّه إنه استهدف عند السّاعة 1800 "آلية هامر قيادية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مباشرة"، وتجمعا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القنطرة بمحلقة انقضاضية"،وأسقط 4 محلّقات استطلاعية تابعة لجيش الاحتلال في بلدة المنصوري".

وفي وقات سابق، قال حزب الله، إن عناصره استهدفوا مربض مدفعية مستحدث تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة في جنوب لبنان، ردًّا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار.