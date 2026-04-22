ساويرس: خفضت استثماراتي العقارية بسبب تقلبات سعر الدولار وارتفاع التضخم

كتب : أحمد الخطيب

09:53 م 22/04/2026 تعديل في 10:15 م

أوضح رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أن استراتيجيته الاستثمارية الحالية في مصر تتسم بقدر أكبر من الحذر، حيث يعتمد على تقليص حجم أعماله وعدم التوسع، خاصة في القطاع العقاري، في ظل تعقيدات المشهد الاقتصادي.

تقلبات سعر صرف الدولار وارتفاع معدلات التضخم

وخلال مداخلة مع قناة العربية، أشار ساويرس إلى أن هذا التوجه يأتي مدفوعًا بعدة عوامل، في مقدمتها تقلبات سعر صرف الدولار وارتفاع معدلات التضخم، ما يدفعه لتجنب زيادة التعرض للمخاطر في السوق المحلي خلال الفترة الحالية، إلى جانب مخاوفه المرتبطة بمستويات الدين العام.

وأضاف أنه يضع في اعتباره أيضًا مخاطر ارتفاع التكاليف بعد البيع، موضحًا أنه قد يواجه خسائر في حال بيع الوحدات العقارية ثم ارتفاع الأسعار بشكل يفوق سعر البيع، وهو ما يضغط على جدوى الاستثمار.

كما لفت إلى أن الضغوط الاقتصادية الأخيرة، خاصة ارتفاع أسعار البترول، فرضت أعباء إضافية على الاقتصاد، ما انعكس بدوره على بيئة الأعمال.

وانتقد ساويرس بعض إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، مثل تقليل الإضاءة والإغلاق المبكر للمحال، معتبرًا أنها قد تعطي انطباعًا سلبيًا للسياح، وكأن هناك حالة من عدم الاستقرار، وهو ما قد يعيق نمو قطاع السياحة، رغم امتلاك مصر مقومات كبيرة تمكنها من مضاعفة إيرادات هذا القطاع حال تحسين الخدمات وتقليل القيود البيروقراطية.

