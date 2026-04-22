قال نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري، إن التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية حاليًا، سواء في أسعار النفط أو الذهب أو العملات، لن تستمر لفترة طويلة، مرجحًا أن تنحصر تداعياتها خلال عدة أشهر، مع تفاوت سرعة التعافي بين الدول وفقًا لقدراتها الاقتصادية.

وأوضح ساويرس، خلال مداخلة مع قناة العربية ببيزنس، أن دولًا مثل الإمارات العربية المتحدة والسعودية تمتلك من المرونة والإمكانات ما يؤهلها لاحتواء تداعيات الأزمات بشكل أسرع مقارنة بغيرها، مشيرًا إلى أن مسار الأوضاع في المنطقة سيظل مرتبطًا بتطورات الحرب واحتمالات حدوث تغيرات داخلية، خاصة في إيران، في ظل الضغوط الاقتصادية والشعبية.

بعد تمديد الهدنة بين أمريكا وإيران.. خبراء يتوقعون سيناريوهات أسعار الذهب الفترة المقبلة

ضخ 400 مليون دولار استثمارات إضافية

وفيما يتعلق باستراتيجيته الاستثمارية، أكد ساويرس أنه تعامل مع الأزمة كفرصة وليس كمصدر للقلق، موضحًا أنه ضخ استثمارات إضافية بنحو 400 مليون دولار في شركات تعدين الذهب التي يستثمر بها بالفعل، مستفيدًا من تراجع الأسعار، إلى جانب تعزيز استثماراته في القطاع العقاري، لا سيما في الإمارات.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار الذهب خلال الأزمة كان مفاجئًا، مرجعًا ذلك إلى ضغوط “المارجن كول” التي دفعت بعض المستثمرين للبيع لتغطية مراكزهم، إلى جانب تحركات بعض البنوك المركزية لتوفير السيولة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن النظرة طويلة الأجل للذهب لا تزال إيجابية.

وأضاف ساويرس أن الفرص الاستثمارية لا تزال قائمة، سواء في الذهب أو العقارات، لافتًا إلى أن تراجع أسعار العقارات في بعض الأسواق، مثل الإمارات، بنسبة تتراوح بين 10% و15% يمثل فرصة جيدة للمستثمرين، خاصة في ظل قوة الإدارة الاقتصادية وقدرتها على التعامل مع الأزمات بكفاءة.

