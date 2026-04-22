أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس يوم الخميس، مشيرة إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

تفاصيل حالة الطقس

أوضح "البيان" أن البلاد تشهد طقسًا مائلًا للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون حارًا نهارًا على أغلب المناطق، في حين يميل الطقس للبرودة ليلًا على مختلف الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري عظمى 30 درجة وصغرى 18 درجة، بينما تصل في السواحل الشمالية إلى عظمى 29 درجة وصغرى 17 درجة، وفي شمال الصعيد تسجل العظمى نحو 32 درجة، فيما ترتفع في جنوب الصعيد إلى 35 درجة، مع درجات صغرى تتراوح بين 16 و19 درجة على مختلف المناطق.

نصائح وتحذيرات

دعت "الأرصاد" المواطنين إلى الإكثار من تناول السوائل خاصة المياه، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، وذلك للحد من تأثير ارتفاع درجات الحرارة.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها الطقس خلال فصل الربيع.

