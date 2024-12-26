امرأة تزوجت 6 رجال وهربت بالنقود والمجوهرات.. لن تتوقع ما حدث لها

كتب – سيد متولي

ألقت الشرطة الهندية القبض على امرأتين وعدد مماثل من الرجال في مدينة باندا بولاية أوتار براديش، بتهمة إدارة شبكة لخداع الرجال العزاب من أجل الزواج ثم سرقة الأموال والحلي من منازلهم.

وبحسب الشرطة، كانت بونام تنتحل صفة العروس وسانجانا جوبتا والدتها، وكان الرجلان، فيماليش فيرما ودارميندرا براجاباتي، يحددان الأهداف ويقدمانها إلى بونام، بحسب ndtv.

ويُزعم أنهما كانا يطلبان من الأهداف دفع المال لهما مقابل التوفيق بينهما، وبعد حفل زفاف بسيط في المحكمة، كانت بونام تذهب إلى منزل العريس، وعندما تسنح لها الفرصة، كانت تسرق المجوهرات والمال من منزله وتفر.

وقالت الشرطة إنها نجحت في تنفيذ ست عمليات سرقة من هذا النوع قبل أن تستهدف المشتكي شانكار أوبادياي، وقال المشتكي إنه أعزب وكان يبحث عن زوجة، اقترب منه فيماليش وقال له إنه سيزوجه لكن عليه أن ينفق نحو 1.5 مليون روبية هندية ووافق.

وقال المشتكي إن فيماليش استدعاه إلى المحكمة وقدمه إلى بونام، ثم طلبا منه 1.5 مليون روبية، وشعر أوبادياي بالخداع وطلب البطاقات الشخصية ببونام وسانجانا، التي انتحلت صفة والدتها.

وقال أوبادياي في شكواه: "اشتبهت من تصرفاتهم أنهم يحاولون خداعي، وعندما رفضت الزواج، هددوني بالقتل وإيقاعي في قضايا كاذبة، وقلت لهم إنني بحاجة إلى بعض الوقت للتفكير وغادرت".

وقال شيف راج، مفتش الشرطة، إنهم تلقوا شكوى تفيد بأن المتهمين كانوا يخدعون الناس باسم الزواج، وأضاف: "لقد قمنا على الفور بتنبيه فرقنا واعتقلنا أربعة أشخاص، من بينهم امرأتان، كان هؤلاء الأشخاص يخدعون الرجال العزاب ويحاولون إقناعهم بالزواج ثم يسرقون الحلي والأموال، لقد ألقينا القبض عليهم وما زلنا نواصل التحقيقات".

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