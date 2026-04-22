قتل زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة سيدة الضواحي ببورسعيد؟

كتب : محمود الشوربجي

09:38 م 22/04/2026

جثة ارشيفية

في أحد أحياء بورسعيد وبالتحديد بدائرة قسم الضواحي، كان هناك منزل يخفي وراء جدرانه توترًا يتصاعد يومًا بعد يوم، لم يكن أحد يدرك أن تلك الخلافات الزوجية التي بدت عادية في بدايتها، كانت تمضي بصمت نحو نهاية مأساوية.

"مروة" امرأة عاشت تحاول الحفاظ على بيتها رغم ما يعصف به من مشاكل أسرية، وزوجها الذي صار أسيرًا لغضب يتضخم داخله، ومع تراكم الأيام، تحولت المشاحنات إلى شرخ عميق، حتى بدأ في داخله يُخطط لارتكاب جريمة مأساوية.

في ليلة الواقعة ومع حدوث بعض الخلافات الزوجية حسم الزوج أمره، وأعد سكينًا، وأخفى خلف ملامحه ما ينوي فعله، إذ توجه الزوج إلى حيث كانت تتواجد زوجته "مروة" في بورسعيد .

داخل مسكن الزوجية، انقلب كل شيء، لحظات سريعة تحولت شقة الزوجية إلى مسرح للعنف؛ اندفع الزوج نحو زوجته بلا رحمة، وانهال عليها طعنًا، حاولت النجاة، لكن الضربات كانت أسرع وأقسى، سقطت أرضًا، ينزف جسدها حتى خمدت أنفاسها، وساد صمت ثقيل في المكان.

تفاصيل مقتل زوجة على يد زوجها في بورسعيد

وقف للحظة، وكأن ما حدث يفوق استيعابه، ثم فر هاربًا، تاركًا خلفه جريمة لا يمكن محوها.

لكن الحقيقة لا تختبئ طويلًا، بدأت خيوط القصة تتكشف، شهادة تلو أخرى، وتحريات تكشف ما جرى.

تقرير الطب الشرعي يكشف تفاصيل الوفاة

لم تمضِ فترة طويلة حتى ألقي القبض على الزوج، وضُبط السلاح الذي استخدمه، وجاء تقرير الطب الشرعي ليحكي بصمته ما عجزت الكلمات عن وصفه "إصابات متعددة ونزيف حاد أنهى حياة مروة".

وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليها تعرضت لإصابات قطعية وطعنية متفرقة بالجسم، أدت إلى نزيف حاد تسبب في الوفاة، فيما أكدت تحريات المباحث وأقوال الشهود صحة الواقعة، وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.

محاكمة المتهم وصدور حكم بالإعدام

بدورها تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

بعدها قررت النيابة العامة إحالة الزوج المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته فيما نُسب إليه من اتهام بالقتل العام.

وفي المحكمة، استمعت هيئة المحكمة إلى الأدلة والشهادات، إلى أن أحالت أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وبجلسة 20 أبريل الجاري، قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محيي الدين إسماعيل محيي الدين وعضوية المستشارين جمال سعيد الرحماني وأحمد أمين عبد الحميد، وبسكرتارية خالد خضير ووليد متولي، بالإعدام شنقًا للمتهم، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية.

بورسعيد النيابة العامة الإعدام

