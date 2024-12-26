خدوا بالكم من فلوسكم.. أزمات مالية وتحذيرات لـ 3 أبراج في 2025

كتبت- شيماء مرسي

كشفت خبيرة الأبراج إيمان خير عن الأبراج التي تواجه أزمات مالية في العام الجديد 2025.

وقالت إيمان خلال استضافتها ببرنامج أنا وهو وهي المذاع عبر فضائية صدى البلد: "سيواجه مواليد برج السرطان أزمات مالية، لأنه سيضطر إلى إنفاق المزيد من الأموال في 2025".

وأضافت خبيرة الأبراج: "يجب على مواليد برج الأسد تجنب التبذير وإنفاق أموالهم في الأشياء المفيدة والضرورية".

وتابعت إيمان: "مواليد برج القوس سينفقون أموالهم في أشياء لا فائدة منها، لذا سيتعرضون لأزمة مالية قوية".

ونصحت إيمان جميع مواليد الأبراج بضرورة توخي الحذر الشديد من عمليات النصب والاحتيال وتجنب التسرع في توقيع العقود دون قراءتها بدقة والتحقق من صحة المعلومات.

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