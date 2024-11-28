3 أعشاب استخدامها الفراعنة لزيادة الخصوبة.. منها "الحبة الحلوة"

كتبت- أسماء العمدة:

يعرف الفراعنة بأنهم أول من برع في الطب واكتشف الأعشاب التي تداول الجروح وتعالج الأمراض وتعزز المناعة، لكن الغريب أن بعضها كان لزيادة الخصوبة وتعزيز مناعة الجسم.

وكشف أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية لـ"مصراوي"، أهم الأعشاب التي استخدمها الفراعنة لزيادة الخصوبة والمناعة، وهي:

1- الحبة السوداء

استخدمها الفراعنة لعلاج مجموعة واسعة من الأمراض، بما في ذلك مشاكل الجهاز الهضمي والالتهابات، تحتوي على العديد من المركبات النشطة بيولوجيًا التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ما يعزز جهاز المناعة ويحمي الخلايا من التلف، أن الحبة السوداء قد يكون لها تأثير إيجابي على الخصوبة لدى الرجال والنساء.

2- الكُمون

استخدمه المصريون القدماء لتحسين الهضم وتخفيف الانتفاخ، يحتوي الكمون على زيوت طيارة ومضادات أكسدة تساعد في تقوية الجهاز المناعي وتحسين عملية الهضم، قد يكون للكمون أيضًا تأثير إيجابي على مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال، ما يساهم في زيادة الخصوبة.

3- الحبة الحلوة (الشمر)

استخدمها الفراعنة لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي وتخفيف التشنجات، وتحتوي الحبة الحلوة على زيوت طيارة ومضادات أكسدة، تساعد في تقليل الالتهابات وتحسين الدورة الدموية، ولها تأثير إيجابي على زيادة الخصوبة لدى الرجال والنساء.

اقرأ أيضا:

يتناولها كثيرون.. احذر 3 أنواع مشروبات تدمر الكبد

علامة تظهر في الإبط تكشف الإصابة بالسرطان.. احذر

20 صورة لأغرب أسماك في العالم.. لن تتوقع شكلها

بيع أملاك وخسارة أموال.. أبراج لديها تهديدات في أول 3 شهور من العام الجديد

بعد دفنه بـ5 أيام.. رجل يعود لعائلته بطريقة صادمة