بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة

شهدت أسعار خدمات الإنترنت الأرضي في مصر زيادات جديدة خلال الساعات الأخيرة، بعدما وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15%.

وأعلنت شركات المحمول الأربعة العاملة بالسوق المصري "وي، واورنج، وإي آند، وفودافون"، الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت الأرضي بمختلف السرعات والسعات.

أسعار باقات "وي" بعد الزيادة الجديدة

رفعت الشركة المصرية للاتصالات "وي" أسعار باقات الإنترنت الأرضي، عقب موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على زيادة أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15%.

لمزيد من التفاصيل اقرأ أيضًا: أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة من "وي" بعد الزيادة

"اورنج" تعلن الأسعار الجديدة للإنترنت الأرضي

كشفت شركة اورنج عن أسعار باقات الإنترنت الأرضي بعد تطبيق الزيادة الجديدة، وذلك في أعقاب قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحريك أسعار عدد من خدمات الاتصالات.

لمزيد من التفاصيل اقرأ أيضًا: أسعار باقات الإنترنت الأرضي من أورانج بعد الزيادة.. تبدأ من 296 جنيها

زيادة أسعار باقات "إي آند"

أعلنت شركة "إي آند" تعديل أسعار باقات الإنترنت الأرضي، بزيادات تراوحت بين 30 و110 جنيهات بحسب السرعة وحجم الباقة، بعد موافقة تنظيم الاتصالات على رفع أسعار بعض الخدمات، علمًا بأن الأسعار المعلنة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

لمزيد من التفاصيل اقرأ أيضًا: على خطى فودافون.. إي آند تعلن زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي

"فودافون" ترفع أسعار الإنترنت الأرضي

أقرت شركة فودافون زيادة جديدة على أسعار باقات الإنترنت الأرضي، بالتزامن مع قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رفع أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تصل إلى 15%، علمًا بأن الأسعار المعلنة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

لمزيد من التفاصيل اقرأ أيضًا: رسميا.. فودافون تعلن أسعار باقات الإنترنت الأرضي بعد الزيادات الجديدة

أسباب زيادة الأسعار

يتساءل كثير من المستخدمين عن الأسباب التي دفعت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى الموافقة لشركات الاتصالات على تحريك أسعار بعض الخدمات خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الجهاز أن القرار جاء في ضوء عدد من المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية التي أثرت على تكلفة تقديم خدمات الاتصالات بما يشمل ارتفاع تكاليف التشغيل والاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب التوسع المستمر في خدمات الإنترنت وتحسين جودة الشبكات.

لمزيد من التفاصيل اقرأ أيضًا: تنظيم الاتصالات يكشف أسباب تحريك أسعار خدمات الاتصالات في مصر