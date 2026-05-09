الحرس الثوري الإيراني يعرقل المفاوضات وسط انقسام داخل طهران

كتب : مصراوي

09:16 ص 09/05/2026

كشفت صحيفة نيويورك بوست عن وجود خلافات داخلية متصاعدة في إيران بشأن مسار التفاوض مع الولايات المتحدة والقوى الغربية، في ظل استمرار التوترات السياسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت الصحيفة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الحرس الثوري الإيراني يعرقل جهود التفاوض، معتبرًا أن استمرار الحرب والتصعيد يرتبطان بشكل مباشر ببقائه ونفوذه داخل السلطة الإيرانية.

وأضافت التقارير أن هناك تيارًا داخل الحكومة الإيرانية يؤيد العودة إلى طاولة المفاوضات، ويضم كلًا من مسعود بزشكيان ومحمد باقر قاليباف وعباس عراقجي، حيث يدفع هؤلاء نحو التوصل إلى تفاهمات سياسية تخفف من حدة الضغوط والأزمات الاقتصادية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصراع بين مؤسسات الدولة الإيرانية والحرس الثوري يعكس حالة من الانقسام بشأن مستقبل العلاقات الخارجية وآليات التعامل مع التصعيد الحالي، خاصة مع تزايد الضغوط الدولية والعقوبات المفروضة على طهران.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية الدولية لإحياء المفاوضات المتعلقة بالملف الإيراني، وسط مخاوف من اتساع دائرة التصعيد في المنطقة خلال الفترة المقبلة.

