يُعد الجفاف من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تحدث عندما يفقد الجسم كمية من السوائل أكبر مما يحصل عليه، خاصة خلال الطقس الحار أو مع قلة شرب الماء، ورغم أن الشعور بالعطش هو العلامة الأشهر، فإن الجسم يرسل إشارات أخرى قد تبدو بسيطة لكنها تكشف حاجته الشديدة للسوائل.



تجاهل الجفاف لفترات طويلة قد يؤثر على الطاقة والتركيز ووظائف الجسم المختلفة، لذلك من المهم الانتباه للعلامات المبكرة والتعامل معها سريعًا، وفق "webmd".

الشعور بالعطش وجفاف الفم

يُعتبر العطش أول إشارة واضحة يرسلها الجسم عند نقص السوائل، وغالبًا ما يصاحبه جفاف في الفم والشفتين وصعوبة بسيطة في البلع.

ويحدث ذلك لأن الجسم يحاول الحفاظ على الماء المتبقي وتقليل إفراز اللعاب.



تغير لون البول

من العلامات المهمة أيضًا تغير لون البول إلى الأصفر الداكن أو الكهرماني، إذ يشير ذلك إلى أن الجسم يحتفظ بالماء بسبب نقص السوائل، بينما يدل البول الفاتح غالبًا على حصول الجسم على كمية كافية من الماء.



الصداع والدوخة

قد يؤدي الجفاف إلى الشعور بالصداع أو الدوخة بسبب انخفاض كمية السوائل التي يحتاجها الدماغ والجسم للعمل بشكل طبيعي.

كما قد يشعر الشخص بعدم الاتزان أو التعب السريع، خاصة عند الوقوف المفاجئ أو التعرض للحرارة.

الإرهاق وضعف التركيز

عندما تقل السوائل في الجسم، تنخفض الطاقة ويصبح التركيز أصعب من المعتاد، لذلك قد يشعر الشخص بالإرهاق حتى دون بذل مجهود كبير.

ويشير مختصون إلى أن الجفاف يؤثر على أداء الدماغ والقدرة على الانتباه والتفكير بوضوح.



جفاف الجلد وتشقق الشفاه

يبدو الجلد أكثر جفافًا أو أقل مرونة عند نقص السوائل، كما تظهر تشققات واضحة في الشفاه، وفي بعض الحالات يشعر الشخص بخشونة الجلد أو فقدانه للنضارة بسبب نقص الترطيب الداخلي للجسم.

تسارع ضربات القلب

عند الإصابة بالجفاف يحاول الجسم تعويض نقص السوائل، ما قد يؤدي إلى زيادة سرعة ضربات القلب أو الشعور بالخفقان أحيانًا.

ويحدث ذلك لأن القلب يبذل مجهودًا أكبر لضخ الدم في الجسم مع انخفاض كمية السوائل.

متى يصبح الجفاف خطيرًا؟

الجفاف الشديد قد يسبب مضاعفات خطيرة مثل الإغماء أو انخفاض ضغط الدم أو اضطراب وظائف الكلى، خاصة لدى كبار السن والأطفال.

لذلك يجب طلب المساعدة الطبية إذا ظهرت أعراض قوية مثل التشوش أو صعوبة التنفس أو التوقف عن التبول لفترات طويلة.

