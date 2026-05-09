أعلن جهاز مدينة حدائق العاصمة، عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية المتميزة عبر الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين.

يأتي ذلك الطرح في إطار جهود الجهاز لتوسيع قاعدة الأنشطة الاستثمارية بالمدينة، وتوفير مزيد من الخدمات التجارية والإدارية، بما يعزز من مكانة حدائق العاصمة كأحد أهم المدن الواعدة في شرق القاهرة، ويدعم المستثمرين الجادين في تنفيذ مشروعات تسهم في دفع عجلة التنمية.

◾ قطعة أرض رقم (٢٠٣) – منطقة البوليفارد – بمساحة (٧٨٢) م² – نشاط (تجاري إداري).

◾ قطعة أرض رقم (٢) – بمركز خدمات رقم (٢٥) - بمساحة (١٦٨٠) م² – نشاط (تجارى إداري).

◾ قطعة أرض رقم (١) – بمنطقة الخدمات غرب المتوسط - بمساحة (١٠٦٩) م² – نشاط (تجاري).

◾ قطعة أرض رقم (٢) – بمنطقة الخدمات غرب المتوسط - بمساحة (١٠٧٦) م² – نشاط (تجاري).

ويدعو جهاز المدينة المستثمرين إلى زيارة بوابة خدمات المستثمرين للاطلاع على التفاصيل الكاملة وشروط الطرح والتقديم عبر الرابط التالي: (اضغط هنا)