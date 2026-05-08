إعلان

​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟

كتب : عبدالله محمود

08:37 م 08/05/2026 تعديل في 08:52 م

أين توقفت السفينة الموبوءة خلال رحلتها البحرية؟

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

منذ مغادرتها مدينة أوشوايا في الأول من أبريل، زارت السفينة "إم في هونديوس" التي توفي على متنه 3 من الركاب وأصيب 5 آخرين بسبب فيروس هانتا، عدة جزر خلال رحلتها البحرية.
وبحسب موقع "لايف ساينس" المتخصص في أخبار العلوم والاكتشافات البحثية، توقفت السفينة الموبوءة أولاً في جورجيا الجنوبية وتريستان دا كونا قبل أن تبحر إلى سانت هيلينا، حيث رست في 24 أبريل الماضي، وكانت هذه المحطة الوجهة النهائية لبعض الركاب على متنها.
بعد ذلك، واصلت السفينة رحلتها إلى جزيرة أسنسيون وغادرتها في 27 أبريل الماضى، ووصلت السفينة إلى مياه الرأس الأخضر قبالة الساحل الغربي لأفريقيا في 3 مايو الجاري، إلا أن خطط رسوها هناك رفضت.

وتبحر السفينة حاليا نحو جزر الكناري، ومن المقرر أن تصل إليها بحلول صباح الأحد المقبل.
وفي هذا الصدد، قالت مسؤولة فنية في منظمة الصحة العالمية إن جميع الركاب الذين غادروا على متن السفينة إم في هونديوس لا تظهر عليهم حاليًا أي أعراض لفيروس هانتا.

وقالت ليجاند، المسؤولة عن تتبع المخالطين، في بيان اليوم الجمعة: "سيطلب منهم قياس درجة حرارتهم يوميًا لمدة 42 يومًا".

وأضافت ليجاند: "كما سيطلب منهم فحص أنفسهم يوميًا بحثا عن أعراض أخرى مثل الشعور بالمرض أو الصداع، وسيتم تزويدهم برقم هاتف للتواصل".

وأشارت إلى أنه في حال شعورهم بالمرض، فإن الأمر متروك للسلطات الوطنية لتحديد الجهة التي سيتوجهون إليها لاحقًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السفينة الموبوءة سفينة إم في هونديوس فيروس هانتا جزر الكناري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني للمرة الثالثة
زووم

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني للمرة الثالثة
أول تعليق من الصحة بشأن فيروس "هانتا": الوضع لا يدعو للقلق
أخبار مصر

أول تعليق من الصحة بشأن فيروس "هانتا": الوضع لا يدعو للقلق
"عملتي في وشك كده ليه؟".. منة عرفة تكشف عن جلسة تصوير جديدة والجمهور يعلق
زووم

"عملتي في وشك كده ليه؟".. منة عرفة تكشف عن جلسة تصوير جديدة والجمهور يعلق
هل ترفع شركات المحمول الأسعار لتمويل نجوم الإعلانات؟.. تنظيم الاتصالات يرد
اقتصاد

هل ترفع شركات المحمول الأسعار لتمويل نجوم الإعلانات؟.. تنظيم الاتصالات يرد
"تعامل الأهل مع الذهب اختلف".. نقيب المأذونين: كل 100 عقد زواج فيه 22 بيتطلقوا
أخبار مصر

"تعامل الأهل مع الذهب اختلف".. نقيب المأذونين: كل 100 عقد زواج فيه 22 بيتطلقوا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من الصحة بشأن فيروس "هانتا": الوضع لا يدعو للقلق
​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة
من "الاستسلام غير المشروط" لمفاوضات الـ30 يومًا.. كيف تغيرت أهداف ترامب في حرب إيران؟