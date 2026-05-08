منذ مغادرتها مدينة أوشوايا في الأول من أبريل، زارت السفينة "إم في هونديوس" التي توفي على متنه 3 من الركاب وأصيب 5 آخرين بسبب فيروس هانتا، عدة جزر خلال رحلتها البحرية.

وبحسب موقع "لايف ساينس" المتخصص في أخبار العلوم والاكتشافات البحثية، توقفت السفينة الموبوءة أولاً في جورجيا الجنوبية وتريستان دا كونا قبل أن تبحر إلى سانت هيلينا، حيث رست في 24 أبريل الماضي، وكانت هذه المحطة الوجهة النهائية لبعض الركاب على متنها.

بعد ذلك، واصلت السفينة رحلتها إلى جزيرة أسنسيون وغادرتها في 27 أبريل الماضى، ووصلت السفينة إلى مياه الرأس الأخضر قبالة الساحل الغربي لأفريقيا في 3 مايو الجاري، إلا أن خطط رسوها هناك رفضت.

وتبحر السفينة حاليا نحو جزر الكناري، ومن المقرر أن تصل إليها بحلول صباح الأحد المقبل.

وفي هذا الصدد، قالت مسؤولة فنية في منظمة الصحة العالمية إن جميع الركاب الذين غادروا على متن السفينة إم في هونديوس لا تظهر عليهم حاليًا أي أعراض لفيروس هانتا.

وقالت ليجاند، المسؤولة عن تتبع المخالطين، في بيان اليوم الجمعة: "سيطلب منهم قياس درجة حرارتهم يوميًا لمدة 42 يومًا".

وأضافت ليجاند: "كما سيطلب منهم فحص أنفسهم يوميًا بحثا عن أعراض أخرى مثل الشعور بالمرض أو الصداع، وسيتم تزويدهم برقم هاتف للتواصل".

وأشارت إلى أنه في حال شعورهم بالمرض، فإن الأمر متروك للسلطات الوطنية لتحديد الجهة التي سيتوجهون إليها لاحقًا.