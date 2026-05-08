

كنبت- نرمين ضيف الله:

وتتزاحم الضغوط اليومية وتتصاعد معدلات القلق والتوتر، يبحث كثيرون عن حلول بسيطة وفعالة لتحسين صحتهم النفسية دون تعقيد وهذه اللحظة قد لا تحتاج إلى أكثر من دقائق قليلة قبل النوم، لكنها قادرة على إحداث فرق عميق في الحالة النفسية.

ما هي هذه العادة البسيطة؟

تدوين الأفكار أو كتابة الامتنان قبل النوم يمكن أن يكون له تأثير ملحوظ على الصحة النفسية، هذه الممارسة لا تستغرق أكثر من 5 إلى 10 دقائق، لكنها تساعد العقل على التهدئة والتخلص من التوتر المتراكم خلال اليوم، بحسب موقع Harvard Health Publishing.

كيف تؤثر هذه العادة على الحالة النفسية؟

عندما يكتب الإنسان أفكاره قبل النوم، فإنه يقوم بعملية "تفريغ ذهني"، مما يقلل من القلق الليلي الذي غالبا ما يعيق النوم. كما أن التركيز على الأمور الإيجابية يعيد توجيه العقل بعيدا عن الضغوط، بحسب موقع Psychology Today.

قبل النوم، يكون العقل في حالة استعداد للهدوء، وأي أفكار سلبية قد تستمر في الدوران داخله لساعات، لذلك، فإن كتابة هذه الأفكار أو استبدالها بأخرى إيجابية يساعد على "تنقية العقل".

فإن الأشخاص الذين يكتبون قائمة مهام أو أفكارهم قبل النوم ينامون بشكل أسرع ويعانون من قلق أقل.

هل يمكن أن تصبح عادة يومية فعالة؟

يؤكد الخبراء أن الاستمرارية هي المفتاح، فمع مرور الوقت، يتحول هذا السلوك البسيط إلى روتين مهدئ يساعد الدماغ على الاسترخاء تلقائيا عند اقتراب وقت النوم، كما أن هذه العادة لا تتطلب أدوات معقدة فقط ورقة وقلم أو حتى تطبيق بسيط على الهاتف.

هل توقيت الكتابة مهم؟

التوقيت يلعب دورا كبيرا، تشير بعض الأبحاث إلى أن الكتابة المنظمة أو الإيجابية قبل النوم بوقت قصير تحسن النوم، بينما التركيز على القلق مباشرة قبل النوم قد يزيد التوتر

هل يمكن أن تغير هذه العادة حياتك؟

قد تبدو عادة صغيرة، لكنها تحمل تأثيرا تراكميا قويا فمع تقليل القلق وتحسين النوم، تتحسن الحالة المزاجية بشكل عام، ويصبح الشخص أكثر قدرة على مواجهة تحديات الحياة اليومية.

اقرأ أيضًا:

بديل طبيعي للأدوية؟.. عصير قد يساعد في مكافحة الأرق

بلا أدوية.. مكسرات شائعة تساعد على نوم أعمق

"بتتعب حتى بعد النوم؟".. احذر علامة خفية تشير إلى مشكلة صحية خطيرة





