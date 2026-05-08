نظم الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان على دعوة خاصة للاعبيه في أحد المطاعم الشهيرة احتفالاً بعيد ميلاده، تزامناً من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.



تفاصيل حفل عيد ميلاد لويس إنريكي



وكشفت صحيفة Le Parisien الفرنسية فإن إنريكي دعا تشكيلة بي إس جي الكاملة إلى مطعم برونييه القريب من قوس النصر والذي يعرف باسم "بيت الكافيار".



وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم حرصه على تنظيم احتفالية مع لاعبيه لم يحضر إنريكي للحفل الذي تواجد به عدد من نجوم الفريق وأبرزهم النجم المغربي أشرف حكيمي.



وكان إنريكي نجح في قيادة باريس سان جيرمان للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي، وذلك عقب تحقيقه فوزاً كبيراً على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5-0-.



موعد نهائي دوري أبطال أوروبا



ويستعد المدرب الإسباني لقيادة فريقه في نهائي دوري الأبطال للموسم الحالي أمام نظيره آرسنال يوم 30 مايو بالعاصمة المجرية بودابست، والمقرر لها في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

إقرأ أيضاً:

هل يلعب النهائي؟.. تطورات حالة محمد شحاتة بعد وفاة والده





أشبه بالمعجزة.. كيف ينجو الإسماعيلي من الهبوط؟



