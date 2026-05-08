الدوري المصري

بتروجت

2 2
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 0
17:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

تورينو

0 0
21:45

ساسولو

الدوري الفرنسي

لانس

0 0
21:45

نانت

موقف طريف لـ لويس إنريكي في عيد ميلاده.. ماذا فعل؟

كتب : نهي خورشيد

09:08 م 08/05/2026 تعديل في 09:21 م
    لويس إنريكي (1)
    لويس إنريكي المدير الفنمي لباريس سان جيرمان
    لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان
    لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان

نظم الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان على دعوة خاصة للاعبيه في أحد المطاعم الشهيرة احتفالاً بعيد ميلاده، تزامناً من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.


تفاصيل حفل عيد ميلاد لويس إنريكي


وكشفت صحيفة Le Parisien الفرنسية فإن إنريكي دعا تشكيلة بي إس جي الكاملة إلى مطعم برونييه القريب من قوس النصر والذي يعرف باسم "بيت الكافيار".


وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم حرصه على تنظيم احتفالية مع لاعبيه لم يحضر إنريكي للحفل الذي تواجد به عدد من نجوم الفريق وأبرزهم النجم المغربي أشرف حكيمي.


وكان إنريكي نجح في قيادة باريس سان جيرمان للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي، وذلك عقب تحقيقه فوزاً كبيراً على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5-0-.


موعد نهائي دوري أبطال أوروبا


ويستعد المدرب الإسباني لقيادة فريقه في نهائي دوري الأبطال للموسم الحالي أمام نظيره آرسنال يوم 30 مايو بالعاصمة المجرية بودابست، والمقرر لها في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مصطفى حسني وحسام غالي..عماد زيادة يحتفل بزفاف ابنة شقيقه - صور
مصر تدين اعتداء إيران على الإمارات وتؤكد التضامن الكامل معها
​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
"عملتي في وشك كده ليه؟".. منة عرفة تكشف عن جلسة تصوير جديدة والجمهور يعلق
انتبه.. 9 أطعمة ترفع ضغط الدم بسرعة
