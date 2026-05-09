كثير من الأشخاص يعتقدون أن كل ما يُصنّف صحي لا يؤثر على سكر الدم، لكن الحقيقة أن بعض الأطعمة التي تبدو بريئة قد تسبب ارتفاعًا تدريجيًا أو مفاجئًا في مستوى الجلوكوز.

ويؤكد خبراء التغذية أن الأمر يعتمد على طريقة التصنيع وكمية الألياف والسكر وطريقة الهضم، وليس على المظهر الصحي فقط، وفق "health".

في هذا التقرير نستعرض أبرز 5 أطعمة شائعة قد ترفع السكر بصمت دون أن ينتبه لها الكثيرون.

العصائر الطبيعية

رغم أنها تُعتبر خيارًا صحيًا، إلا أن عصر الفاكهة يفقدها الألياف التي تبطئ امتصاص السكر، ما يجعل السكر يصل إلى الدم بسرعة أكبر مقارنة بتناول الفاكهة كاملة.

الشوفان سريع التحضير

يُنظر إلى الشوفان كوجبة صحية، لكن الأنواع الفورية أو المُحلّاة منه قد ترفع مستوى السكر بسرعة بسبب المعالجة السريعة التي تقلل من محتواه من الألياف، بينما الشوفان الكامل يرفع السكر بشكل أبطأ لأنه غني بالألياف.



الزبادي المُنكه

الزبادي العادي مفيد، لكن الأنواع المُنكهة تحتوي غالبًا على سكريات مضافة قد ترفع مستوى الجلوكوز دون أن يشعر الشخص، رغم أنه يُعتبر غذاء صحي في الظاهر.

الخبز الدايت أو الأسمر المصنع

بعض أنواع الخبز التي تُسوق على أنها صحية قد تحتوي على دقيق مكرر أو إضافات ترفع مؤشر السكر في الدم بشكل أسرع من المتوقع، خاصة إذا لم تكن 100% حبوب كاملة.

