تستضيف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث IEEE للذكاء الآلي والابتكارات الذكية “آيكوميس 2026”، وذلك على مدار ثلاثة أيام.

شعار المؤتمر ورعاية دولية رفيعة

يقام المؤتمر تحت شعار: "بناء الذكاء من أجل التأثير: الذكاء الاصطناعي نحو تشكيل مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة"، برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبمشاركة عربية ودولية رفيعة المستوى.

منصة علمية لتبادل الخبرات

يهدف “آيكوميس 2026” إلى توفير منصة تفاعلية تجمع الباحثين والأكاديميين والخبراء من مختلف أنحاء العالم لتبادل أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتطبيقاتهما.

كما يمثل المؤتمر ملتقى دوليًا لتبادل المعرفة والرؤى حول أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يشمل التطبيقات الطبية الحيوية، والأمن السيبراني، والثورة الصناعية الرابعة، وإنترنت الأشياء، والطاقة النظيفة، والحوسبة الكمية.

جلسات علمية وورش عمل متخصصة

يتضمن برنامج المؤتمر 16 جلسة علمية، إلى جانب ورش عمل متخصصة وجلسات نقاشية بالتعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات الدولية، بالإضافة إلى فعاليات تسلط الضوء على دور المرأة في التكنولوجيا والحوكمة الرقمية.

مشاركة دولية واسعة

يشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 25 دولة حول العالم، من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ما يعكس مكانته الدولية المتصاعدة في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار.

معرض للشباب والابتكار

وعلى هامش الفعاليات، يُنظم معرض للمشروعات الابتكارية الذكية بمشاركة طلاب الجامعات في مصر والمنطقة العربية، بهدف دعم وتمكين الشباب المبتكرين في مجالات التكنولوجيا الحديثة.