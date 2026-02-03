أعشاب تهدئ القولون العصبي وأخرى احذر الإفراط في تناولها

يتطلب علاج متلازمة القولون العصبي اتباع نهج متعدد الجوانب يشمل تغييرات في نمط الحياة والتغذية، ويمكن استخدام بعض الأعشاب الطبيعية كجزء من هذا النهج.

وفيما يلي، إليكم بعض الأعشاب التي تهدأ أعراض متلازمة القولون العصبي وأخرى يجب تجنبها، وفقا لـ "هيلث لاين".

البابونج

يعتبر مهدئا للجهاز الهضمي ويمكن استخدامه لتخفيف الالتهابات وتقليل التشنجات.

النعناع

يساعد على تحفيز إفراز الإنزيمات الهاضمة ويستخدم لتهدئة عضلات الجهاز الهضمي، مما يخفف الغازات والانتفاخ.

الزنجبيل

يحتوي على العديد من الخصائص المضادة للالتهابات والأكسدة، لذا يمكن استخدامه لتهدئة القولون وتخفيف الغثيان.

الكركم

يسهم تناول الكركم في علاج قرحة القولون، كما يعتبر مضادا للالتهابات، وقد يسهم في تحسين أعراض متلازمة القولون العصبي.

الليمون مع النعناع

يمكن خلط عصير الليمون مع النعناع للمساعدة في تهدئة الجهاز الهضمي وبالتالي تهدئة القولون، حيث أنه يحسن الجهاز الهضمي ويساعد الأمعاء على العمل بانتظام.

الكرفس

يعتبر ملينا طبيعيا حيث يساعد على تحسين حركة الأمعاء وتنظيم صحة الجهاز الهضمي والحفاظ عليه.

الكمون

يستخدم لتحسين الهضم وتقليل الانتفاخ، كما يعالج العديد من أعراض متلازمة القولون العصبي، مثل تقلصات الجهاز الهضمي والانتفاخ والغثيان.

الريحان

يعمل الريحان كمضاد للميكروبات ويقلل الالتهاب والتورم، ويعتبر مهدئ للجهاز الهضمي، ويمكن استخدامه للتخلص من الغثيان وتقليل التقلصات.

أعشاب الإفراط في تناولها يضر القولون

الشمر

الإفراط في تناوله يسبب تقلصات وإسهال عند بعض الأشخاص.

العرقسوس

الإكثار من شربه يوميا يسبب اضطراب المعدة واحتباس السوائل ومشكلات في القولون.

الحلبة

تناولها بكميات كبيرة على معدة فارغة يؤدي إلى الإصابة بالغازات والانتفاخات وآلام البطن والإسهال.

القرنفل

يسبب تهيج القولون وزيادة الحموضة وحرقة المعدة وتقلصات البطن، لذا يجب تناوله باعتدال.

