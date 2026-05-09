تقديرات استخباراتية تكشف دور المرشد الإيراني في إدارة استراتيجية الحرب

كتب : مصراوي

09:12 ص 09/05/2026

مجتبى خامنئي

كشفت تقديرات استخباراتية عن استمرار مشاركة علي خامنئي في صياغة استراتيجية الحرب وإدارة التحركات المرتبطة بالتصعيد الحالي، رغم الظروف الأمنية والتوترات المتزايدة التي تشهدها إيران خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت التقارير إلى أن التواصل مع مجتبى خامنئي يتم بشكل متقطع، ولا يحدث إلا عبر وسيط موثوق، في ظل إجراءات أمنية مشددة وتحركات حذرة داخل دوائر صنع القرار الإيرانية.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية أن التقديرات الاستخباراتية تؤكد تعرض النظام الإيراني لأضرار كبيرة نتيجة التطورات الأخيرة، مشيرة إلى أن قدرته الحالية باتت تقتصر على زيادة الضغوط والمعاناة الداخلية على الشعب الإيراني.

وتأتي هذه المعطيات وسط تصاعد التوترات الإقليمية والدولية المتعلقة بإيران، مع استمرار المتابعة الاستخباراتية للتحركات السياسية والعسكرية داخل طهران، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من اتساع نطاق الأزمة وتأثيراتها على المنطقة.

