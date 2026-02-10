بدائل طبيعية للأدوية.. أعشاب فعالة لتهدئة أعراض الحساسية

يمكن أن تسبب الحساسية مجموعة من الأعراض المزعجة مثل، العطس واحتقان الأنف وحكة العينين، وبالرغم من أن الأدوية تخفف الأعراض، فإن كثيرين يلجؤون إلى الأعشاب الطبيعية لدعم صحة الجهاز التنفسي والحد من الالتهابات وتعزيز جهاز المناعة.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أبرز الأعشاب التي تهدأ أعراض الحساسية، وفقا لـ "هيلث لاين".

النعناع

يحتوي على المنثول الذي يعمل كمزيل طبيعي للاحتقان عن طريق فتح الممرات الأنفية، وأيضا النعناع غني بـ حمض الروزمارينيك، وهو مركب ثبتت فعاليته كمضاد للالتهابات والهيستامين، مما قد يسهم في تقليل رد فعل الجسم تجاه مسببات الحساسية.

كما إن التأثير المهدئ للنعناع على الحلق والجيوب الأنفية يجعله عشبة مثالية لمعالجة الانزعاج المرتبط بالحساسية مثل انسداد الأنف وصداع الجيوب الأنفية وحكة الحلق.

الزنجبيل

يعد عشبة قوية مضادة للالتهابات يمكن أن يخفف من معاناة مرضى الحساسية، من خلال تقليل الالتهاب في الجهاز التنفسي.

كما يساعد الزنجبيل على تخفيف تورم الأنف والتهاب الحلق والجيوب الأنفية، ودعم الدورة الدموية وتقوية المناعة.

ويتمتع الزنجبيل بتأثيرات طبيعية مضادة للهيستامين، ما يسهم في إزالة المخاط من الرئتين والجيوب الأنفية.

جذر عرق السوس

يشكل طبقة واقية على الأغشية المخاطية في الحلق والجهاز التنفسي، مما يخفف من التهيج الناتج عن السعال المستمر أو سيلان الأنف الخلفي.

كما أنه يعمل كمضاد للالتهابات ويقوي المناعة مما يساعد على تهدئة الاستجابات المناعية المفرطة التي تفاقم أعراض الحساسية.

المريمية

عشبة تساعد على تهدئة التهاب الحلق وإزالة المخاط الزائد، وذلك بفضل خصائصها المضادة للالتهابات.

كما تحتوي الميرمية على مركبات الفلافونويد والأحماض الفينولية ذات التأثيرات المضادة للأكسدة والميكروبات، مما يساعد على تقليل شدة أعراض الحساسية ومدتها.

الجنكة

تعرف بفوائدها في تحسين الدورة الدموية والوظائف الإدراكية وتخفيف أعراض الحساسية، وذلك بفضل احتوائها على مركبات الفلافونويد والتربينويد المضادة للأكسدة التي تساعد على تقليل الالتهاب وحماية الأنسجة من التلف التأكسدي وتهدئة أعراض الحساسية.

