أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا عن قطع المياه عن عدد من قرى مركز ملوي، اليوم السبت، لمدة 7 ساعات متواصلة.

القرى المتأثرة بقطع المياه

وأوضحت الشركة في بيانها أن القرى المتأثرة بانقطاع المياه تشمل: إبشادات، هور، قصر هور، المحرص، البراجيل، شرموخ، ودروة.

موعد الانقطاع وأسبابه

يبدأ انقطاع المياه من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا، وذلك نتيجة فصل التيار الكهربائي عن محطات مياه إبشادات المرشحة والارتوازية، إضافة إلى محطات البراجيل ودروة.

تنبيه للمواطنين وتوفير سيارات مياه

وناشدت الشركة المواطنين والمخابز والمستشفيات وجميع الجهات الحيوية ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة الدفع بسيارات مياه لتغطية المناطق المتأثرة عند الحاجة.