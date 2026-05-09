أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأحد 10 مايو 2026 وحتى الخميس 14 مايو 2026، والتي تشهد استمرارًا في الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة تتراوح على السواحل الشمالية بين 26 و30 درجة مئوية، وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 33 و34 درجة، بينما تسجل مناطق جنوب البلاد درجات حرارة تتراوح بين 35 و41 درجة مئوية.

وأشارت "الأرصاد" إلى أن الطقس يسود خلال الفترة المذكورة مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، وحارًا نهارًا على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين يكون مائلًا للبرودة ليلًا.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأسبوع المقبل

أضافت "هيئة الأرصاد" أن الشبورة المائية تتكون يوميًا خلال الفترة من 4 حتى 8 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وتوقعت "الهيئة" نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء خلال الفترة من الأحد إلى الخميس، على فترات متقطعة، بما يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا في بعض المناطق.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على ضرورة متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، نظرًا للتغيرات السريعة في خرائط الطقس خلال فصل الربيع، مشددة على اتخاذ الاستعدادات اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية المتوقعة.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر من الطقس: اضطراب ملاحة ونشاط رياح على أغلب الأنحاء

طقس متقلب حتى الأربعاء.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة وتحذر من الشبورة

أجواء ربيعية مضطربة وعودة الموجة الحارة.. تفاصيل حالة طقس الأيام المقبلة