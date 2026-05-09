

وجه جيش الاحتلال إنذارًا عاجلًا إلى سكان 9 قرى في جنوب لبنان، مطالبًا بإخلائها بشكل فوري، في ظل تصاعد العمليات العسكرية والتوترات المستمرة على الحدود الجنوبية اللبنانية.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية أن التحذيرات الجديدة تأتي ضمن سلسلة إجراءات وتصعيدات ميدانية يشهدها جنوب لبنان خلال الفترة الأخيرة، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات العسكرية في المنطقة.

وشهدت المناطق الحدودية اللبنانية حالة من الترقب والتوتر بعد صدور الإنذارات، مع تحركات للأهالي ومحاولات لتأمين المناطق المستهدفة، في وقت تتواصل فيه الغارات والتحركات العسكرية على طول الشريط الحدودي.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالوضع في المنطقة، وسط تحذيرات دولية من خطورة استمرار التصعيد وتأثيره على المدنيين والاستقرار الإقليمي.