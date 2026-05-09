أعلنت لجنة الحج والعمرة بـنقابة الصحفيين المصرية، برئاسة محمد السيد الشاذلي، إجراءات التقديم للعمرات المجانية التي سبق الإعلان عنها، والمقرر إجراء القرعة الخاصة بها خلال احتفالية توزيع تأشيرات الحج، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على مسرح النقابة.

وأوضحت اللجنة أن إجراءات التقديم تتضمن بدء تسجيل الأسماء اعتبارًا من الساعة الخامسة مساءً، مع تخصيص عدد من موظفي الشؤون الإدارية لإتمام عملية التسجيل، إلى جانب تنظيم عملية الدخول والتقديم أمام مسرح النقابة.

وأكدت أن التقديم يقتصر على أعضاء نقابة الصحفيين المصرية فقط، مع اشتراط حضور العضو بنفسه لإتمام التسجيل، وعدم السماح بالتقديم نيابة عن أي عضو غير متواجد.

وشددت اللجنة على أن القرعة ستُجرى خلال الاحتفالية بشكل علني أمام جميع الحضور، ضمانًا للشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وأكدت لجنة الحج والعمرة حرصها على تقديم أفضل الخدمات للزملاء الصحفيين، متمنية التوفيق لجميع المتقدمين.