الخوخ من الفواكه الصيفية المحببة للكثيرين بسبب مذاقه الحلو وقيمته الغذائية العالية، لكن ما لا يعرفه البعض أن تناول عدة ثمرات منه يوميًا قد يمنح الجسم فوائد صحية متعددة، تبدأ من تحسين الهضم وصولًا إلى دعم القلب والبشرة.

الخوخ يحتوي على مزيج من الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على أداء وظائفه بشكل أفضل، خاصة عند تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن، بحسب "Healthline".

تحسين عملية الهضم

عند تناول 3 ثمرات خوخ يوميًا يحصل الجسم على كمية جيدة من الألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل فرص الإصابة بالإمساك.

كما أن الألياف الموجودة في الخوخ تدعم البكتيريا النافعة داخل الجهاز الهضمي، ما ينعكس بشكل إيجابي على صحة المعدة والقولون.



ترطيب الجسم في الصيف

يحتوي الخوخ على نسبة مرتفعة من الماء، لذلك يساعد تناوله على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة، خاصة خلال الطقس الحار.

كما يمنح الجسم شعورًا بالانتعاش والطاقة دون احتوائه على سعرات حرارية مرتفعة مقارنة بالحلويات المصنعة والمشروبات السكرية.



دعم صحة القلب

الخوخ يحتوي على البوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة، وهي عناصر تساعد في دعم صحة القلب وتنظيم ضغط الدم.

ويشير خبراء التغذية إلى أن البوتاسيوم يساعد الجسم على التخلص من الصوديوم الزائد، ما قد يساهم في الحفاظ على ضغط دم متوازن وتقليل الضغط على الأوعية الدموية.



تقوية المناعة

يساعد تناول الخوخ على دعم جهاز المناعة بفضل احتوائه على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتحمي الخلايا من التلف.

كما يحتوي الخوخ على مركبات نباتية قد تساعد الجسم في مقاومة الالتهابات وبعض المشكلات الصحية المرتبطة بالإجهاد التأكسدي.



تحسين صحة البشرة

الخوخ غني بفيتامين A وفيتامين C، وهما من العناصر المهمة لصحة الجلد ونضارته، وتوضح بعض الدراسات أن مضادات الأكسدة الموجودة في الخوخ قد تساعد في حماية البشرة من الجفاف والعوامل البيئية الضارة، إلى جانب دعم إنتاج الكولاجين الطبيعي في الجلد.



هل الإفراط في الخوخ يسبب مشكلات؟

رغم فوائده، فإن الإفراط في تناول الخوخ قد يسبب اضطرابات هضمية لبعض الأشخاص بسبب محتواه من الألياف والسكريات الطبيعية، خاصة لمن يعانون من القولون العصبي أو حساسية بعض الفواكه.

لذلك ينصح خبراء التغذية بالاعتدال في تناوله ضمن نظام غذائي متوازن للحصول على فوائده دون آثار جانبية.

