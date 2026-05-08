إعلان

سر الشعور بالراحة في الأماكن المظلمة.. اعرف ما يحدث لعقلك

كتب : نرمين ضيف الله

09:30 م 08/05/2026

الجلوس في الظلام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في الوقت الذي يرتبط فيه الظلام لدى البعض بالخوف، يجد آخرون فيه شعورا غريبا بالراحة والهدوء، وهذا الإحساس ليس مجرد تفضيل شخصي، بل له جذور نفسية وبيولوجية كشفتها دراسات حديثة في علم النفس والبيئة.

لماذا نشعر بالهدوء في الظلام؟

تشير أبحاث منشورة في Journal of Environmental Psychology إلى أن الإضاءة الخافتة تقلل من النشاط والانفعالات، ما يجعل الإنسان أكثر هدوءا وأقل توترا.

فالظلام يبطئ استجابات الدماغ المرتبطة بالحركة والتفاعل، ويخلق حالة من الاسترخاء الطبيعي.

هل يقلل الظلام من التحفيز الزائد؟

وبحسب تقرير نشره موقع Psychology Times، فإن قلة المثيرات في الليل تساعد على التركيز والتأمل الداخلي، وتزيد من وضوح الأفكار والمشاعر.

كيف يمنح الظلام إحساسا بالأمان؟

من منظور علم النفس البيئي، يشعر الإنسان بالراحة في الأماكن التي تعطي إحساسا بالاحتواء وليس الانكشاف.

والأماكن المظلمة تجعل المساحة تبدو أكثر قربا ودفئا، وكأنها تحيط بك وتحميك، وهو ما يعزز الشعور بالأمان النفسي.

هل الظلام يعزز التفكير والإبداع؟

الظلام قد يزيد من حرية التفكير ويعزز الإبداع، لأنه يحرر العقل من القيود الاجتماعية والانتباه لما يراه الآخرون.

كما أن بعض الأبحاث أوضحت أن الليل يمنح الدماغ فرصة للتركيز العميق والتفكير الداخلي بشكل أفضل.

ما علاقة الظلام بهرمونات الجسم؟

الظلام يرتبط بإفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم والهدوء، ما يفسر شعور الاسترخاء في الإضاءة الخافتة.

ووفق تقرير في National Geographic، فإن التفاعل مع الظلام الطبيعي يمكن أن يقلل التوتر ويحسن الحالة المزاجية.

هل هذا الشعور طبيعي أم مقلق؟

الشعور بالراحة في الظلام طبيعي تماما، بل يكون مفيدا للصحة النفسية لكن في بعض الحالات، قد يكون تفضيل الظلام بشكل مفرط مرتبطا بالعزلة أو الهروب من الضغوط، وهنا ينصح بالتوازن بين الضوء والظلام.

اقرأ أيضًا:

لماذا نشعر بوجود شخص ما بجانبنا في الظلام؟.. اعرف السر

ماذا يحدث لجسمك عند الجلوس فترة طويلة في غرفة مظلمة؟.. افتح النور



الظلام الجلوس صحة الدماغ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"انقطاع الخدمة عن بعض المناطق".. "مياه الجيزة" تدفع بفرق الطوارئ لإصلاح
أخبار العقارات

"انقطاع الخدمة عن بعض المناطق".. "مياه الجيزة" تدفع بفرق الطوارئ لإصلاح
طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني للمرة الثالثة
زووم

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني للمرة الثالثة
مصراوي يكشف: عبد الحفيظ يرفض هذا المدرب لخلافة توروب
رياضة محلية

مصراوي يكشف: عبد الحفيظ يرفض هذا المدرب لخلافة توروب
أول تعليق من الصحة بشأن فيروس "هانتا": الوضع لا يدعو للقلق
أخبار مصر

أول تعليق من الصحة بشأن فيروس "هانتا": الوضع لا يدعو للقلق
في يومه العالمي.. 8 معلومات لا تعرفها عن الحمار ستغير نظرتك له
علاقات

في يومه العالمي.. 8 معلومات لا تعرفها عن الحمار ستغير نظرتك له

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من الصحة بشأن فيروس "هانتا": الوضع لا يدعو للقلق
​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة
من "الاستسلام غير المشروط" لمفاوضات الـ30 يومًا.. كيف تغيرت أهداف ترامب في حرب إيران؟