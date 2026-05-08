في الوقت الذي يرتبط فيه الظلام لدى البعض بالخوف، يجد آخرون فيه شعورا غريبا بالراحة والهدوء، وهذا الإحساس ليس مجرد تفضيل شخصي، بل له جذور نفسية وبيولوجية كشفتها دراسات حديثة في علم النفس والبيئة.

لماذا نشعر بالهدوء في الظلام؟

تشير أبحاث منشورة في Journal of Environmental Psychology إلى أن الإضاءة الخافتة تقلل من النشاط والانفعالات، ما يجعل الإنسان أكثر هدوءا وأقل توترا.

فالظلام يبطئ استجابات الدماغ المرتبطة بالحركة والتفاعل، ويخلق حالة من الاسترخاء الطبيعي.

هل يقلل الظلام من التحفيز الزائد؟

وبحسب تقرير نشره موقع Psychology Times، فإن قلة المثيرات في الليل تساعد على التركيز والتأمل الداخلي، وتزيد من وضوح الأفكار والمشاعر.

كيف يمنح الظلام إحساسا بالأمان؟

من منظور علم النفس البيئي، يشعر الإنسان بالراحة في الأماكن التي تعطي إحساسا بالاحتواء وليس الانكشاف.

والأماكن المظلمة تجعل المساحة تبدو أكثر قربا ودفئا، وكأنها تحيط بك وتحميك، وهو ما يعزز الشعور بالأمان النفسي.

هل الظلام يعزز التفكير والإبداع؟

الظلام قد يزيد من حرية التفكير ويعزز الإبداع، لأنه يحرر العقل من القيود الاجتماعية والانتباه لما يراه الآخرون.

كما أن بعض الأبحاث أوضحت أن الليل يمنح الدماغ فرصة للتركيز العميق والتفكير الداخلي بشكل أفضل.

ما علاقة الظلام بهرمونات الجسم؟

الظلام يرتبط بإفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم والهدوء، ما يفسر شعور الاسترخاء في الإضاءة الخافتة.

ووفق تقرير في National Geographic، فإن التفاعل مع الظلام الطبيعي يمكن أن يقلل التوتر ويحسن الحالة المزاجية.

هل هذا الشعور طبيعي أم مقلق؟

الشعور بالراحة في الظلام طبيعي تماما، بل يكون مفيدا للصحة النفسية لكن في بعض الحالات، قد يكون تفضيل الظلام بشكل مفرط مرتبطا بالعزلة أو الهروب من الضغوط، وهنا ينصح بالتوازن بين الضوء والظلام.

