أعشاب تخفض سكر الدم.. وأخرى ترفعه دون أن تدري

ارتفاع مستوى السكر في الدم، يحدث عندما يكون هناك فائض من الجلوكوز في مجرى الدم وأيضا عندما لا ينتج الجسم كمية كافية من الأنسولين.

ويمكن لبعض الأعشاب أن تسهم في خفض مستويات السكر في الدم من خلال تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتقليل امتصاص الجلوكوز، في حين قد يؤدي استخدام أعشاب أخرى إلى رفعه، وهو ما نستعرضه لكم في هذا التقرير.



الأعشاب التي تخفض مستويات السكر في الدم



بذور الحلبة

غنية بالألياف القابلة للذوبان، مما يساعد على إبطاء هضم وامتصاص الكربوهيدرات، وبالتالي تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الوجبات.

كما أنها تحتوي على مركبات تحسن حساسية الأنسولين، وفقا لـ "ndtv".

القرع المر

يحتوي على مركبات مثل الكارانتين والببتيد-ب، مما يسهم في خفض مستوى السكر في الدم.

القرفة

تعزز حساسية الأنسولين وتحسن امتصاص الجلوكوز من قبل الخلايا، كما أنها تسهم في خفض مستويات السكر في الدم.

الكركم

يحتوي على مركب الكركمين وخصائص قوية مضادة للالتهابات والأكسدة، مما يحسن حساسية الأنسولين ويحمي من مضاعفات مرض السكري مثل تلف الأعصاب ومشكلات الكلى.

الزنجبيل

يساعد على تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم ودعم صحة التمثيل الغذائي لدى مرضى السكري.

أعشاب الإفراط في تناولها يرفع نسبة السكر



سانت جون

تناولها بانتظام يقلل من فعالية أدوية السكري وبمرور الوقت ارتفاع مستوياته وتقلبات في مستويات الجلوكوز، وفقا لـ "eatingwell".

الجينسنج

يعد الجينسنج من الأعشاب التي تشكل خطرا على مرضى السكري، إذ يسهم في ارتفاع مستويات السكر في الدم إذا تم تناوله بإفراط.

البربرين

يجب على مرضى السكري الذين يتناولون أدوية مثل الأنسولين أو الميتفورمين تجنب تناول عشبة البربرين لقدرته على رفع مستوى السكر في الدم، كما إنه يتفاعل مع العديد من الأدوية.