20 صورة لأغرب أسماك في العالم.. لن تتوقع شكلها

بعضها ينام مع أطفاله.. قصة رجل يحتفظ بـ200 ثعبان في منزله

كتبت- شيماء مرسي

تتنوع أشكال الأسماك وأحجامها وخصائصها في جميع أنحاء العالم لتتكيف مع البيئات البحرية المختلفة ولتأمين بقائها.

وفيما يلي نوضح لكم أغرب أسماك في العالم، وفق ما كشف موقع "newsweek".

سمك الضفدع المخدر:

توجد في المحيط الهادئ وتتميز بوجه مسطح وليس لها خياشيم، كما إنها تغير لونها من وقت لآخر.

سمكة اليد:

هي سمكة غريبة تعيش في أستراليا وتفضل المشي على زعانفها الصدرية والحوضية بدلا من السباحة.

السمكة المنتفخة:

يطلق عليها لقب "أبشع سمكة في العالم" وتعيش ذات المظهر البائس والرأس الناعم في المياه العميقة في سواحل أستراليا.

رأس الغنم:

يطلق على هذه السمكة لقب "المرأة العجوز"، وذلك لأنها تمتلك وجه مبالغ فيه وذقن واضح وجبين بارز، وتعود أصولها إلى غرب المحيط الهادئ.

الباكو:

تعيش سمكة الباكو في المسطحات المائية العذبة، كما إنها تمتلك أسنان ويصل طولها 61 سم ووزنها 44 كيلوجرام، وتتغذى على المكسرات.

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