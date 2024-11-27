علامة تظهر في الإبط تكشف الإصابة بالسرطان.. احذر

كتب – سيد متولي

غالبًا ما تكون الحكة في الإبط ناجمة عن حالات غير سرطانية، مثل سوء النظافة أو التهاب الجلد، ومع ذلك، في بعض الحالات، قد تكون علامة على حالات أكثر خطورة، مثل سرطان الغدد الليمفاوية أو سرطان الثدي الالتهابي.

ويعاني حوالي 30% من المصابين بلمفوما هودجكين و15% من المصابين بلمفوما لا هودجكين من الحكة، وغالبًا ما يشار إلى الحكة باسم حكة هودجكين أو الحكة المصاحبة للورم، وغالبًا لا تسبب طفحًا جلديًا مرئيًا، ولا يوفر حكها أي راحة. ويسبب ليمفوما الخلايا التائية أو الخلايا البائية طفحًا جلديًا مصحوبًا بالحكة وخصائص أخرى، مثل:

الفطار الفطري

الفطار الفطري هو ورم لمفاوي يصيب الخلايا التائية ويتميز بعدة أنواع من المظاهر الجلدية، يبدأ على شكل بقع حمراء متقشرة، تحاكي غالبًا حالات حميدة مثل الإكزيما أو الصدفية، تزداد سماكة هذه البقع وتتحول إلى لويحات تتقرح أحيانًا، في المراحل المتقدمة من المرض، قد تصبح تغيرات الجلد لدى المرضى شديدة وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

تصلب الجلد وزيادة سماكته

نتوءات جلدية صغيرة مرتفعة نسبيًا، يبلغ قطرها عادةً أقل من سنتيمتر واحد، وبالتالي تكون حمراء أو وردية أو بلون اللحم، قد تظهر الحطاطات نتيجة لحالات جلدية مختلفة، وهي حب الشباب أو الأكزيما أو أنواع معينة من سرطان الغدد الليمفاوية في الجلد، في بعض الحالات، يمكن أن تنمو لتصبح بحجم نمو أكبر مثل العقيدات أو الأورام.

حكة الإبط هي أحد أعراض سرطان الثدي الالتهابي؟ سرطان الثدي هو المصطلح الطبي لمرض تتطور فيه خلايا السرطان في الثدي. قد ينتج عن نوع نادر جدا يسمى سرطان الثدي الالتهابي

الأعراض

إذا أصبح ثديك حساسًا أو منتفخًا أو أحمر اللون أو مثيرًا للحكة، فقد يبدأ طبيبك بتشخيص العدوى ووصف المضادات الحيوية كعلاج، إذا لم تخف الأعراض في غضون 7 إلى 10 أيام، فيمكن إجراء بعض الاختبارات الأخرى، بما في ذلك تصوير الثدي بالأشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية للثدي، للتحقق من وجود سرطان.

الحكة

على الرغم من أنها أيضًا أحد أعراض سرطان الثدي الالتهابي الذي يحدث أحيانًا في منطقة الإبط، عادة ما تكون مصحوبة بعلامات مرئية أخرى.

بعض أعراض سرطان الثدي الالتهابي هي: قد يكون الجلد مسننًا أو محفورًا، ما يعطيه مظهرًا مشابهًا لقشر البرتقال.

تورم يؤدي إلى أن يكون أحد الثديين أكبر بكثير من الآخر.

شعور بالامتلاء والدفء في أحد الثديين.

احمرار أو تغير في لون أحد الثديين، يغطي أكثر من ثلث المنطقة.

أسباب حكة الإبط

عدم النظافة الكافية

تزدهر البكتيريا في المناطق التي تتراكم فيها الأوساخ والعرق، لمنع حكة الإبطين، من المهم الحفاظ على نظافة الإبطين، خاصة بعد الأنشطة البدنية.

التهاب الجلد

يمكن أن تسبب حالات مثل التهاب الجلد التحسسي أو الأتوبي أو التماسي تهيجًا في الإبطين، ما يؤدي إلى الحكة.

المواد الكيميائية

يمكن أن تكون المكونات الموجودة في الصابون أو مزيل العرق أو منظف الغسيل مهيجة لبشرتك، فكر في تغيير العلامات التجارية أو اختيار البدائل الطبيعية.

حكة الحرارة

تُعرف أيضًا باسم طفح الحرارة أو الدخنيات الحمراء، وهي طفح جلدي أحمر ونتوء غالبًا ما يحدث في البيئات الحارة والرطبة.

فرط التعرق

التعرق هو حالة يحدث فيها تعرق مفرط، ما قد يؤدي إلى تهيج الجلد والحكة.

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