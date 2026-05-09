رغم الانتشار الكبير للرسائل الصوتية عبر تطبيقات التواصل، فإن كثيرين يشعرون بالانزعاج أو التوتر بمجرد تلقي فويس نوت، بينما يفضل آخرون الكتابة التقليدية.

وقد تحولت الرسائل الصوتية في السنوات الأخيرة إلى واحدة من أكثر وسائل التواصل إثارة للجدل، إذ يراها البعض أكثر دفئًا وواقعية، في حين يعتبرها آخرون مصدرًا للإزعاج والضغط النفسي.

ويشير مختصون في علم النفس والتواصل إلى أن هذا النفور لا يتعلق بالتكنولوجيا نفسها فقط، بل يرتبط أحيانًا بالقلق الاجتماعي وطريقة معالجة الدماغ للمعلومات والمشاعر المرتبطة بالصوت والتفاعل المباشر.

الخوف من سماع الصوت الشخصي

من أكثر الأسباب شيوعًا وراء كره الرسائل الصوتية أن بعض الأشخاص لا يحبون سماع أصواتهم المسجلة، لأن الصوت الذي يسمعونه في التسجيل يختلف عن الصوت الذي يعتادون سماعه داخل رؤوسهم أثناء الكلام.

ويؤكد خبراء علم النفس أن هذا الشعور شائع جدًا، لدرجة أن هناك مصطلحًا يُستخدم لوصفه وهو صدمة سماع الصوت، وقد يسبب ذلك إحراجًا أو توترًا عند إرسال رسالة صوتية للآخرين، بحسب "The Guardian".

القلق من الحكم أو الانتقاد

يشعر بعض الأشخاص بالخوف من أن يتم الحكم عليهم من خلال نبرة صوتهم أو طريقة كلامهم، خاصة إذا كانوا يعانون من القلق الاجتماعي أو الخجل.

فالرسائل الصوتية تجعل الشخص أكثر انكشافًا مقارنة بالنص المكتوب، إذ تظهر المشاعر والتردد والانفعال بشكل أوضح، ما يدفع البعض لتجنبها تمامًا.



الرسائل الصوتية تفرض وقتًا وتركيزًا

على عكس الرسائل المكتوبة التي يمكن قراءتها بسرعة، تحتاج الرسائل الصوتية إلى وقت وتركيز للاستماع الكامل، وهو ما يراه البعض أمرًا مرهقًا، خاصة أثناء العمل أو في الأماكن العامة.

كما أن البعض يشعر بالضيق لأنه لا يستطيع معرفة محتوى الرسالة بسرعة، بل يضطر للاستماع إليها كاملة للوصول إلى المعلومة المطلوبة.



صعوبة الاستماع في الأماكن العامة

يفضل كثير من الأشخاص الرسائل النصية لأنهم يستطيعون قراءتها في أي وقت، بينما تحتاج الرسائل الصوتية إلى سماعات أو مكان هادئ.

ولهذا يشعر البعض بالتوتر عند تلقي رسالة صوتية أثناء التواجد في العمل أو المواصلات أو الأماكن المزدحمة، خوفًا من أن يسمع الآخرون محتوى الرسالة.



الإرهاق الذهني من الرسائل الطويلة

يشير بعض الباحثين إلى أن الرسائل الصوتية الطويلة قد تسبب إرهاقًا ذهنيًا، لأنها تتطلب تركيزًا مستمرًا وعدم القدرة على العودة السريعة لنقطة محددة كما يحدث في النصوص.

كما يواجه بعض الأشخاص، خاصة المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، صعوبة في متابعة الرسائل الصوتية الطويلة أو تذكر تفاصيلها.



هل الرسائل الصوتية سيئة فعلًا؟

رغم كل الانتقادات، يرى كثيرون أن الرسائل الصوتية تمنح شعورًا أكبر بالقرب والدفء الإنساني مقارنة بالرسائل المكتوبة، لأنها تنقل نبرة الصوت والمشاعر بشكل أوضح.

ويقول مختصون إن المشكلة ليست في الرسائل الصوتية نفسها، بل في طريقة استخدامها ومدتها وتوقيت إرسالها فالرسالة القصيرة والواضحة قد تكون مريحة، بينما الرسائل الطويلة والعشوائية قد تسبب التوتر والانزعاج للبعض.

