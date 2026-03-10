إعلان

أعشاب تحمي من الإصابة بالجلطات الدموية.. منها الزنجبيل

كتب : شيماء مرسي

10:00 م 10/03/2026

أعشاب مفيدة للصحة

قد تساعد بعض الأعشاب الطبيعية، مثل الزنجبيل والكركم في تقليل تجلط الدم.


وكشف موقع "medicalnewstoday" أبرز 4 أعشاب تحمي من الإصابة بالجلطات الدموية.


الكركم


يحتوي على مركب "الكركمين" الذي يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات والتخثر وتسييل الدم.
لذا يساعد تناول الكركم على منع تخثر الدم أو تكوين الجلطات الدموية.


الزنجبيل


قد يسهم تناول الزنجبيل بانتظام في الوقاية من الجلطات الدموية، وذلك عن طريق تقليل الثرومبوكسان، وهو الهرمون الذي يتسبب في تجمع الصفائح الدموية، أو الالتصاق ببعضها البعض.


كما يحتوي الزنجبيل أيضا على الساليسيلات، وهي نفس المواد التي تعطي الأسبرين خصائصه المميعة للدم.


القرفة


تحتوي على مادة "الكومارين" التي تعمل على تسييل الدم، لذا قد يساعد استهلاك كميات صغيرة منها القرفة على تجنب تكوين الجلطات الدموية.


الزعتر


قد يسهم تناول الزعتر في منع تكون جلطات الدم، وذلك بفضل احتوائه على بعض المواد التي تمنع تجلط الدم.


