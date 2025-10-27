فساتين شفافة وجريئة.. 5 إطلالات أثارت الجدل في ختام الجونة

فستان تايجر جريء وحقيبة من هيرمس.. سعر غير متوقع لإطلالة مي عمر

حرصت الفنانات على الظهور بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء خلال حضورهن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، إلا أن بعضهن اخترن إطلالات جريئة أثارت جدلا واسعا بتصاميمها اللافتة وألوانها غير التقليدية.

رانيا يوسف

لفتت الفنانة رانيا يوسف الأنظار بفستان ذهبي لامع بتصميم "كب" مع فتحة ساق جريئة على أحد الجانبين، واختارت تسريحة شعر مرفوعة أبرزت ملامحها، ووضعت مكياجا ناعما.

رنا رئيس

اختارت الفنانة رنا رئيس فستانا ورديا طويلا بصيحة الظهر المكشوف، مع تصميم مفتوح عند منطقة الصدر، وظهرت بتسريحة شعر مرفوعة.

ناهد السباعي

أما الفنانة ناهد السباعي اختارت فستانا أبيض لامعا بتصميم "كب" وفتحة ساق من الأسفل، جاء ضيقا يبرز قوامها، و اعتمدت مكياجا بسيطا وتسريحة شعر منسدلة على الكتفين، وأكملت إطلالتها بمجوهرات من حلق وخاتم وعقد.

آية سماحة

أطلت الفنانة آية سماحة بفستان طويل باللون الأخضر الفسفوري، جاء مكشوفا عند منطقة الصدر وشفافا من الأسفل بتصميم "الشراشيب"، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، ونسقت مع الإطلالة حذاء فضي لامع.

نسرين أمين

ظهرت الفنانة نسرين أمين بفستان وردي طويل بتصميم "كب" وفتحة ساق جانبية جريئة، واعتمدت تسريحة شعر، ومكياج ترابي هاديء.

