بيان الداخلية حسم الجدل: هل قبض الأمن على كروان مشاكل بعد فرحه؟

حسمت وزارة الداخلية مزاعم القبض على كروان مشاكل بعد الأحداث التي جرت في فرحه، وكشفت في بيانها اليوم عن القبض على 17 شخصا ليس من بينهم التيك توكر.

كانت مواقع خبرية وصفحات على مواقع التواصل تداولت شائعات عن القبض على "مشاكل". وتداول رواد مواقع التواصل، صورا من حفل زفافه، تكشف وقوع مشاجرات وتحرش خارج وداخل قاعة الحفل، وزعم بعضهم تعرض ضيوفه لسرقة هواتفهم.

وظهر كروان مشاكل، في صور أمام قاعة الحفل، وهو يصيح غاضبا، بسبب الزحام الشديد، قبل أن تسقط العروس "ياسمين" على الأرض، وهي في حالة رعب.

وسارع كروان مشاكل لنفي شائعة القبض عليه، وخرج في لايف عبر صفحته على "تيك توك" في وقت متأخر أمس، قائلا: "طالعين تطلعوا إشاعات إن كروان اتحبس كمان، هتحبس ليه، عملت إيه عشان اتحبس، فرحى باظ وعربيتى ولعت وبيتى اتخرب".

وفي تطور لاحق، كشف وزارة الداخلية في بيانها اليوم ضبطها 17 شخصا بسبب ما شهده فرح كروان مشاكل. وأوضحت أنها ضبطت 12 شخصًا بتهمة إحداث تلفيات والتحرش بالفتيات، إضافة إلى ملاك قاعة الفرح الأربعة لإدارتهم القاعة بدون ترخيص. كما قبضت أجهزة الأمن على صديق شقيق كروان مشاكل بتهمة إشعال النيران في سيارة التيك توكرز، بعدما أشعل ألعاب نارية داخلها.