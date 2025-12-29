إعلان

10 صور ومعلومات عن إطلالة بوسي في أحدث ظهور لها

كتب : شيماء مرسي

07:47 م 29/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    المطربة بوسي (3)
  • عرض 11 صورة
    المطربة بوسي (2)
  • عرض 11 صورة
    المطربة بوسي (5)
  • عرض 11 صورة
    المطربة بوسي (6)
  • عرض 11 صورة
    المطربة بوسي (8)
  • عرض 11 صورة
    المطربة بوسي (7)
  • عرض 11 صورة
    المطربة بوسي (4)
  • عرض 11 صورة
    المطربة بوسي (9)
  • عرض 11 صورة
    المطربة بوسي (11)
  • عرض 11 صورة
    المطربة بوسي (10)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت المطربة بوسي بإطلالة ساحرة، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

وأطلت بوسي بفستان طويل باللونين الأسود والبيج بصيحة الأوف شولدر، من تصميم مصممة الأزياء نادين مرابي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بوسي مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها، بواسطة الميكب أرتيست أميرة المالكي.

وتركت بوسي خصلات شعرها منسدلا على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر شريف رمضان.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم.

ونسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الأسود، من تصميم "AQUAZZURA".

المطربة بوسي إطلالة بوسي فستان بوسي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

تنزانيا

- -
18:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا
خسر 265 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم بمصر يواصل هبوطه الدراماتيكي بالتعاملات المسائية
شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد