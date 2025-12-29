10 صور ومعلومات عن إطلالة بوسي في أحدث ظهور لها

فستان جريء.. هيفاء وهبي بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور لها

ظهرت المطربة بوسي بإطلالة ساحرة، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

وأطلت بوسي بفستان طويل باللونين الأسود والبيج بصيحة الأوف شولدر، من تصميم مصممة الأزياء نادين مرابي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بوسي مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها، بواسطة الميكب أرتيست أميرة المالكي.

وتركت بوسي خصلات شعرها منسدلا على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر شريف رمضان.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم.

ونسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الأسود، من تصميم "AQUAZZURA".