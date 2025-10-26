إعلان

بـ"الأحمر الناري".. 5 صور ومعلومات عن إطلالة ميرهان حسين

كتب : أسماء مرسي

09:00 م 26/10/2025

ميرهان حسين

تألقت الفنانة ميرهان حسين، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت مرتدية فستان طويل شفاف باللون الأحمر الناري بقصة الكب ومن خامة الساتان.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة، وأسورة، وحلق.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من العلامة التجارية "Be My Guest Shopping".

تسريحة الشعر من تنفيذ المصفف هيثم دهب.

ميرهان حسين إطلالة ميرهان حسين إطلالات النجمات

