نانسي صلاح بإطلالة أنيقة.. لماذا اختارت اللون الأسود؟

كتب : شيماء مرسي

02:55 م 30/12/2025
    نانسي صلاح (3)
    نانسي صلاح (2)

أطلت الفنانة نانسي صلاح بإطلالة جذابة، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

ارتدت نانسي بالطو طويل باللون الأسود ونسقت معه توب شفاف وبنطلون جينز بنفس اللون.

ووفقا لـ "فوج"، يمكن ارتداء بالطو في اللون الأسود مع الإطلالات الرسمية أو الكاجوال، وبالإضافة إلى ذلك، يساعد ذلك على إظهار القوام بشكل أنيق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضع أحمر شفاه باللون البني.

واختارت نسرين أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

ونسقت نانسي مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد أنيقة باللون الأسود.

نانسي صلاح اطلالة نانسي صلاح بالطو طويل

