صور ومعلومات عن إطلالة حنان مطاوع في أحدث ظهور

بينهن هنادي مهنا.. نجمات تألقن بإطلالات "سندريلا" في ختام الجونة

خطفت الفنانة حنان مطاوع الأنظار بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت حنان بفستان طويل باللونين البيج والموف، ونسقت مع إطلالتها بنطلون باللون الزيتي، من تصميم "nourannabiel".

واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، بواسطة "monaesmailmakeup".

وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، بواسطة "mahmoud_hair_stylist".

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من أسورة وحلق، بواسطة "yararamzyjewelry".