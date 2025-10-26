إعلان

صور ومعلومات عن إطلالة حنان مطاوع في أحدث ظهور

كتبت- شيماء مرسي

08:00 م 26/10/2025
    صور ومعلومات عن إطلالة حنان مطاوع في أحدث ظهور

خطفت الفنانة حنان مطاوع الأنظار بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت حنان بفستان طويل باللونين البيج والموف، ونسقت مع إطلالتها بنطلون باللون الزيتي، من تصميم "nourannabiel".

واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، بواسطة "monaesmailmakeup".

وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، بواسطة "mahmoud_hair_stylist".

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من أسورة وحلق، بواسطة "yararamzyjewelry".

الفنانة حنان مطاوع

