ابتهاجًا بنتائج الانتخابات.. ضبط عامل أطلق أعيرة نارية في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية في الهواء بسوهاج.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات)، وبحوزته السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة (بندقية آلية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ابتهاجاً بفوز أحد المرشحين في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بسوهاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السلاح الناري.