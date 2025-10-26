"فستان خطوبة وملاءة سرير".. أغرب إطلالات النجمات في ختام الجونة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

شهد ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، ظهور العديد من نجوم ونجمات الفن بإطلالات غريبة وغير تقليدية على السجادة الحمراء.

فيما يلي، أبرز أغرب الإطلالات في ختام مهرجان الجونة السينمائي، وفقا لما أوضحته مصممة الأزياء رضوي سامي، في تصريح لـ"مصراوي":

حسن أبو الروس

قالت مصممة الأزياء رضوى سامي إن الفنان حسن أبو الروس دائما ما يعتاد الظهور بإطلالات غريبة ولافتة في مختلف المناسبات، مشيرة إلى أنه في ختام مهرجان الجونة السينمائي ظهر بإطلالة غير تقليدية ولون شعر غريب.

وأضافت أن حسن لا يهتم كثيرا بمدى ملاءمة إطلالته لطبيعة الحدث، بل يحرص دائما على لفت الأنظار وجذب عدسات المصورين.

رنا رئيس

أما الفنانة رنا رئيس، رأت مصممة الأزياء أن اختيارها لم يكن موفقا، إذ ظهرت بفستان منفوش أقرب إلى فستان الخطوبة، ووصفت الإطلالة بأنها "غير مناسبة لمهرجان سينمائي بهذا الحجم".

مايان السيد

الفنانة مايان السيد، أوضحت "رضوى" أن ظهورها لم يكن على مستوى أناقتها المعتاد، قائلة إن "الفستان بدا وكأنها مُلتفة بملاءة سرير، ما أفقد الإطلالة جمالها".

إلهام شاهين

عن النجمة إلهام شاهين، وصفت المصممة فستانها الأسود الضيق بأنه "تصميم يُشبه البيزك الأسود"، لا يليق بالحدث.

آية سماحة

أما الفنانة آية سماحة، أوضحت أن إطلالتها لم تكن موفقة أيضا، إذ أظهر الفستان بعض عيوب القوام، كما أن لونه لم يكن مناسبا لبشرتها، ما جعل ظهورها على السجادة الحمراء يبدو غريبا.

نيللي كريم

أشارت"مصممة الأزياء" إلى أن الكاب الذي ارتدته نيللي كريم مع الفستان قلل من جاذبية الإطلالة، مشيرة إلى أن الفستان كان سيبدو أكثر أناقة وجمالا إذا تم الاستغناء عن الكاب.