تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورًا ومقاطع فيديو من حفل زفاف كروان مشاكل على حفيدة المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، والتي أظهرت وقوع مشاجرة وتدافع بين عدد من الحضور أثناء الحفل، كما تدخلت الأجهزة الأمنية لفض الزفاف.

وتباينت تعليقات الجمهور ما بين متعاطف وآخر يتهم البعض بمحاولة تصدر التريند، ويعرض لكم "مصراوي" بعض تعليقات المتابعين، والتي جاءت كالتالي:

"الفرح لحظة عمر، ومش من الإنسانية ولا الشهامة إننا نكسر فرحة حد، خصوصًا هو وعروسته في اليوم اللي المفروض يكون أسعد أيام حياتهم".

وأيضا: "الاختلاف أو الخلاف عمره ما يبرر إفساد فرحة إنسان، ولا التجاوز عليه في وقت هو محتاج فيه دعم واحترام".

كما علق البعض: "طبعًا الخسارة المادية كبيرة، بس عكس ناس كتير أنا شايفاه يستاهل، بس عمومًا مشكلتي مش معاه هو، مشكلتي مع كم الناس المغيبة، الأطفال والشباب اللي بيتكلموا، جيل كامل مخه تعبان ومخه فاضي".

كذلك: "عيب اللي حصل مع كروان مشاكل في يوم فرحته"، "أنا شايفة إنهم يستاهلوا، ده مش فرح ده دارك ويب"، "فرح كروان مشاكل بيفكرني بفرح اللمبي ونوسة".

وظهر كروان مشاكل بعد حفل زفافه في بث مباشر عبر موقع "تيك توك"، وهو منهار بالبكاء، قائلًا: "فرحي باظ، وكل حاجة راحت، وعربيتي ولعت".

